Đã hơn 11 ngày trôi qua kể từ khi phát hiện tứ chi người tại một khu đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an dù rất nỗ lực tìm kiếm nhưng danh tính nạn nhân và thủ phạm vẫn chưa được xác định.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi lái xe ô tô từng đi qua khu vực phát hiện một phần thi thể người trích xuất dữ liệu camera gửi đến công an, đồng thời đề nghị công ty môi trường hỗ trợ tìm kiếm phần thi thể còn lại và hứa thưởng "nóng" cho những tin báo có giá trị.

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra.

Bàn chân cháy được phát hiện tại đám đất trống - Ảnh: VTC News

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.

Công ty môi trường Bình Dương được công an đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các phần thi thể còn lại. Đại diện Công ty môi trường Bình Dương cho biết, ngay khi xảy ra vụ việc, phía doanh nghiệp đã chủ động đề nghị nhân viên thu gom rác trên toàn tỉnh chú ý kiểm tra kỹ để tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều tối 24/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém. Công an sau đó phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả. Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra. Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Túi du lịch chứa chân, tay và móng tay giả của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Ngày 28/5, Công an Bình Dương công bố đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc trên. Theo đó, qua kết quả điều tra, giám định ADN, công an xác định nạn nhân trong vụ giết người là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m-1,70m.

Nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước (khoảng từ ngày 10/5 đến khi phát hiện).