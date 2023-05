Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân trong 1 túi xách du lịch màu đỏ. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1,68m đến 1,70m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023) trước khi được phát hiện.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 28/5, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Công an đang tích cực điều tra vụ án Giết người phát hiện vào ngày 24/5/2023 tại khu tái định cư Gò Sở (tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Thông báo trước đó của công an nghi nạn nhân là nữ, tuy nhiên sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan công an khẳng định nạn nhân là nam giới.

Dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Để tiếp nhận thông tin có liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bố trí thêm một điều tra viên và có thể trao đổi, cung cấp thông tin thông qua tài khoản trên mạng xã hội zalo của điều tra viên. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), hiện nay đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm.