Thông tin MỚI vụ án phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận nhiều tin báo

Đời sống 30/05/2023 12:11

Trong quá trình điều tra vụ án phân xác ở Bình Dương, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 28/5, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Công an đang tích cực điều tra vụ án Giết người phát hiện vào ngày 24/5/2023 tại khu tái định cư Gò Sở (tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân trong 1 túi xách du lịch màu đỏ. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng từ 1,68m đến 1,70m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023) trước khi được phát hiện.

Thông báo trước đó của công an nghi nạn nhân là nữ, tuy nhiên sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan công an khẳng định nạn nhân là nam giới.

Thông tin MỚI vụ án phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận nhiều tin báo - Ảnh 1
Dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương - Ảnh: Báo Tiền Phong

Để tiếp nhận thông tin có liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bố trí thêm một điều tra viên và có thể trao đổi, cung cấp thông tin thông qua tài khoản trên mạng xã hội zalo của điều tra viên. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, với sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), hiện nay đã có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm.

Thông tin MỚI vụ án phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận nhiều tin báo - Ảnh 2
Hiện trường và những dấu vết liên quan đến vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Cũng theo thông tin từ báo Người lao động, đến sáng 30/5 cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được manh mối rõ ràng nào liên quan án mạng phân xác đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

"Toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích, lai lịch của nạn nhân, đặc biệt là ở các bãi đất trống, khu chứa rác, ống cống... đồng thời trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực này"- 1 nguồn tin cho hay.

Thông tin MỚI vụ án phân xác ở Bình Dương: Công an tiếp nhận nhiều tin báo - Ảnh 3

Hiện trường nơi phát hiện tứ chi người đàn ông bị cháy xém - Ảnh: Báo Người lao động

Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các lượng lượng tổ chức tìm kiếm toàn tỉnh Bình Dương. Cạnh đó, phối hợp với công an các tỉnh lân cận nhờ hỗ trợ.

Nguồn tin cho biết thêm trong quá trình điều tra vụ án phân xác, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân, chủ yếu là tin báo mất tích, nhưng chưa có thông tin nào chính xác.

Để việc tìm kiếm nạn nhân diễn ra nhanh hơn, Công an tỉnh Bình Dương đã đến nhiều doanh nghiệp, điểm kinh doanh dịch vụ... dán thông báo tìm lai lịch nạn nhân. Đồng thời đề nghị, nếu ai phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có đặc điểm giống những phần thi thể được thu giữ thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT công an tỉnh.

Các địa điểm kinh doanh, mua bán, phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối... cũng được đề nghị tương tự.

Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.

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Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã có kết quả giám định ADN một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư vắng người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

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