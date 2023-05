Cụ thể, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m - 1,9m.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ án phát hiện chân, tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân.

Tại các thông báo trước đó của Công an tỉnh Bình Dương về việc tìm tung tích nạn nhân đều thông báo giới tính nữ, kèm theo đặc điểm móng tay giả để nhận diện. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN mới nhất khẳng định nạn nhân là nam giới. Do vậy cơ quan điều tra thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm thông tin để kịp thời phát giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khu vực phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Chiếc túi du lịch có chứa phần thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã được tăng cường để phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án. Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Nhận định ban đầu đây là vụ án giết người.