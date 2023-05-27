Tình tiết bất ngờ trong vụ chân tay người bị cháy trong túi xách ở Bình Dương

Đời sống 27/05/2023 07:46

Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã có kết quả giám định ADN một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư vắng người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ án phát hiện chân, tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân.

Cụ thể, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m - 1,9m.

Tại các thông báo trước đó của Công an tỉnh Bình Dương về việc tìm tung tích nạn nhân đều thông báo giới tính nữ, kèm theo đặc điểm móng tay giả để nhận diện.  Tuy nhiên, kết quả giám định ADN mới nhất khẳng định nạn nhân là nam giới. Do vậy cơ quan điều tra thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm thông tin để kịp thời phát giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Tình tiết bất ngờ trong vụ chân tay người bị cháy trong túi xách ở Bình Dương - Ảnh 1
Khu vực phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Tình tiết bất ngờ trong vụ chân tay người bị cháy trong túi xách ở Bình Dương - Ảnh 2
Chiếc túi du lịch có chứa phần thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã được tăng cường để phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án. Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Nhận định ban đầu đây là vụ án giết người.

Hiện trường phát hiện một phần thi thể gồm: hai tay và hai chân của nạn nhân bị bỏ vào túi du lịch rồi bị đốt cháy. Tuy nhiên, chỉ có mặt trên của túi du lịch và gần như toàn bộ hai chân bị cháy, còn lại hai cánh tay, phần đôi bàn chân và mặt dưới của túi du lịch vẫn chưa bị cháy hết.

Tình tiết bất ngờ trong vụ chân tay người bị cháy trong túi xách ở Bình Dương - Ảnh 3
Móng tay trên phần thi thể được phát hiện trong túi xác - Ảnh: VietNamNet

Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận định nạn nhân là nữ, nên đã phát đi nhiều thông báo đến thông báo đến quần chúng nhân dân các đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Đồng thời, thông báo cho người dân toàn tỉnh để ý, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến...để tìm phần thi thể còn lại là đùi, thân và đầu. Tuy nhiên, đã hơn hai ngày trôi qua, danh tính nạn nhân và các phần còn lại của thi thể vẫn là một dấu hỏi.

Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an dốc toàn lực để điều tra, làm rõ.

Đau thắt lòng kết quả khám nghiệm tử thi của bé trai 1 tuổi bị mẹ ruột đánh tử vong trong lúc say xỉn

Đau thắt lòng kết quả khám nghiệm tử thi của bé trai 1 tuổi bị mẹ ruột đánh tử vong trong lúc say xỉn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (28 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Xem thêm
Từ khóa:   thi thể không nguyên vẹn tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 44 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 56 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới