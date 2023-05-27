Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) cho biết đã có kết quả giám định ADN một phần thi thể bị đốt cháy được phát hiện tại khu tái định cư vắng người sinh sống thuộc khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên).

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ án phát hiện chân, tay người trong túi xách du lịch bị đốt cháy ở bãi đất trống tại phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), sáng nay (27/5) cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có kết quả giám định ADN với nạn nhân. Cụ thể, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết quả giám định ADN cho thấy nạn nhân là nam giới, khoảng từ 30 - 35 tuổi, chiều cao khoảng 1,5m - 1,9m.

Tại các thông báo trước đó của Công an tỉnh Bình Dương về việc tìm tung tích nạn nhân đều thông báo giới tính nữ, kèm theo đặc điểm móng tay giả để nhận diện. Tuy nhiên, kết quả giám định ADN mới nhất khẳng định nạn nhân là nam giới. Do vậy cơ quan điều tra thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm thông tin để kịp thời phát giác khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Khu vực phát hiện vụ việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Chiếc túi du lịch có chứa phần thi thể - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã được tăng cường để phối hợp với Công an Bình Dương điều tra vụ án. Vụ án này gây xôn xao dư luận trong ít ngày qua do phần thi thể bị đứt lìa, không nguyên vẹn. Nhận định ban đầu đây là vụ án giết người.

Hiện trường phát hiện một phần thi thể gồm: hai tay và hai chân của nạn nhân bị bỏ vào túi du lịch rồi bị đốt cháy. Tuy nhiên, chỉ có mặt trên của túi du lịch và gần như toàn bộ hai chân bị cháy, còn lại hai cánh tay, phần đôi bàn chân và mặt dưới của túi du lịch vẫn chưa bị cháy hết. Móng tay trên phần thi thể được phát hiện trong túi xác - Ảnh: VietNamNet Sau khi vụ việc được phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận định nạn nhân là nữ, nên đã phát đi nhiều thông báo đến thông báo đến quần chúng nhân dân các đặc điểm nhận dạng để tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Đồng thời, thông báo cho người dân toàn tỉnh để ý, kiểm tra các bãi đất trống, bãi rác, khu vực ít người đến...để tìm phần thi thể còn lại là đùi, thân và đầu. Tuy nhiên, đã hơn hai ngày trôi qua, danh tính nạn nhân và các phần còn lại của thi thể vẫn là một dấu hỏi. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an dốc toàn lực để điều tra, làm rõ.

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