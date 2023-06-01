Công an thông tin chi tiết mới vụ phát hiện tay chân người bị đốt cháy ở Bình Dương

Theo thông tin từ VOV, ngày 1/6, Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, tay, chân người bị đốt được tìm thấy tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên là của một người.

Liên quan đến vấn đề này, Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, tay, chân bị đốt là của một người. Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm ADN, đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu chung của cả tay và chân.

Những ngày qua, sau khi hình ảnh đôi chân, đôi tay bị đốt cháy trong vụ phân xác ở Bình Dương xuất hiện trên mạng xã hội, dư luận cho rằng, đây là hai người khác nhau. Bởi theo hình ảnh được chia sẻ thì đôi chân thon, còn phần tay thì cơ bắp hơn. Nhận định đó đẩy vụ việc lên cao, khiến nhiều người sợ hãi.

Sau 8 ngày phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân với các nhận dạng ban đầu là nam giới trưởng thành, chiều cao khoảng 1,68-1,70 m, chết từ khoảng ngày 10/5. Từ thông báo này, Công an tỉnh Bình Dương đã nhận được 40 tin báo của người dân về có người thân mất liên lạc.

Tuy nhiên, sau khi xác minh các tin báo, cơ quan điều tra xác định những người mất tích như tin báo đều vẫn còn sống.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân tiếp tục báo tin người thân mất liên lạc để xác minh, xác định lai lịch của nạn nhân.

Hình ảnh tay, chân người bị đốt tại khu tái định cư bỏ hoang ở Bình Dương - Ảnh: VOV

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tính đến ngày 31/5, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận khoảng 40 tin báo từ quần chúng nhân dân liên quan đến vụ việc này.

Tuy nhiên, sau khi xác minh các tin báo, cơ quan điều tra xác định những người mất tích như tin báo của người dân đều vẫn còn sống.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra vẫn đang nhận được nhiều tin báo từ quần chúng nhân dân. Cán bộ điều tra vẫn đang khẩn trương xác minh để nhanh chóng xác định lai lịch của nạn nhân.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo nhận dạng ban đầu của nạn nhân. Cụ thể, sau khi giám định ADN, kết quả khẳng định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, chiều cao khoảng 1,68 m đến 1,70 m, chết từ khoảng ngày 10/5.

Cơ quan điều tra thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, bất cứ ai có các thông tin có khả năng liên quan thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an.

Từ thông báo mới nhất này của cơ quan điều tra, công an các xã phường, thị trấn trên địa bàn đang đến từng quán ăn, quán cà phê, công ty doanh nghiệp... phát thông báo, nhờ người dân hỗ trợ truy tìm lai lịch nạn nhân.