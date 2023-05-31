Ngày 31/5, sau 7 ngày phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân trong vụ thi thể bị đốt cháy ở Bình Dương, đã có hàng chục tin báo gửi đến cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ VOV, ngày 31/5, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân trong vụ tay, chân bị đốt tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên.

Hiện trường phát hiện tay, chân bị đốt ở khu tái định bỏ hoang trên địa bàn phường Tân Phước Khánh - Ảnh: VOV

Sau 7 ngày phát đi thông báo, công an đã tiếp nhận hơn 30 tin báo của người dân. Từ thông tin này, Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh, báo ngay cho người cung cấp thông tin về trường hợp người thân, người lao động mất liên lạc. Tuy nhiên, qua kiểm tra, không có trường hợp nào trùng khớp dấu vân tay, AND của nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tích cực xác minh, mở rộng địa bàn để nhanh chóng điều tra vụ án.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo VietNamNet, ngày 30/6, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương quay trở lại hiện trường.

Khu vực bãi đất trống nơi phát hiện túi xách chứa phần thi thể bị đốt cháy - Ảnh: VietNamNet

Đồng thời, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo tìm kiếm với các đặc điểm nhận dạng. Công an đề nghị người dân, doanh nghiệp, đơn vị phát hiện người thân, người lao động mất liên lạc không rõ lí do thì báo công an để sàng lọc, xác định danh tính nạn nhân. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã lập tổ tiếp nhận, xác minh tin báo của người dân.

Các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Đối tượng có liên quan đến vụ án.

Cơ quan điều tra cho biết, những thông tin có giá trị giúp điều tra làm rõ lai lịch nạn nhân và đối tượng gây án sẽ được khen thưởng xứng đáng. Thông tin người cung cấp cũng sẽ được bảo mật.

Nóng: Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường vụ án phân xác ở Bình Dương Chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra, phá án.

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