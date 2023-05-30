Nóng: Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường vụ án phân xác ở Bình Dương

Đời sống 30/05/2023 17:17

Chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các điều tra viên, lực lượng trinh sát hướng tiếp cận trong quá trình điều tra, phá án.

Theo thông tin từ báo Tiền phong, chiều 24/5 phát hiện một balo bị cháy trong bãi đất trống tại tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Mở ra xem thì khi phát hiện đôi chân, tay người cháy sém đến nay đã 6 ngày, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ lai lịch nạn nhân và hung thủ.

Nóng: Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường vụ án phân xác ở Bình Dương - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện tứ chi người - Ảnh: Báo Tiền phong

Ngày 30/6, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương quay trở lại hiện trường.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện tứ chi của thi thể nạn nhân và thu giữ 1 túi xách du lịch màu đỏ đựng tứ chi. Kết quả điều tra đến nay xác định nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m đến 1,70m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10/5/2023 đến khi phát hiện).

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nếu phát hiện các thông tin sau thì nhanh chóng cung cấp cho cơ quan Công an: Người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm giống các phần thi thể được thu giữ nêu trên.

Các địa điểm kinh doanh, mua bán; phòng trọ; nhà riêng, nhà cho thuê; cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối. Đối tượng có liên quan đến vụ án.

Theo nguồn tin từ báo Người lao động, trong quá trình điều tra vụ án phân xác, công an đã nhận được rất nhiều tin báo của người dân, chủ yếu là tin báo mất tích, nhưng chưa có thông tin nào chính xác.

Nóng: Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trở lại hiện trường vụ án phân xác ở Bình Dương - Ảnh 2
Nhận định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên đã thông báo đến toàn bộ cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tìm kiếm - Ảnh: Báo Người lao động

Hiện có hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác điều tra, truy tìm lai lịch nạn nhân và thủ phạm.

 

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương

Phát thông báo tìm nguồn tin phá án vụ phân xác trong balo ở Bình Dương

Chiều 26/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, phát thông báo tìm kiếm tới các doanh nghiệp, địa phương để làm rõ vụ người phụ nữ nghi bị phân xác trong balo ở Bình Dương.

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