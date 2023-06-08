Theo ông Chính, qua xét nghiệm ADN, nạn nhân là nam giới trưởng thành, cao 1,67-1,7 m.

Theo thông tin từ VnExpress, chiều ngày 7/6, Đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã khởi tố vụ án liên quan việc phát hiện một phần thi thể nạn nhân bị đốt tại bãi đất trống ở phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên.

Để mở rộng phương án điều tra, Công an Bình Dương đã nhờ sự hỗ trợ của Bộ Công an, công an các tỉnh thành. Sở Ngoại vụ cũng vào cuộc rà soát lao động nước ngoài. "Chúng tôi rất mong người dân có thông tin hữu ích liên quan đến người mất tích, vụ án, tiếp tục cung cấp cho cơ quan điều tra", ông Chính nói.

"Nạn nhân có thể chết cách thời điểm phát hiện 8 - 14 ngày, đến nay công an đã nhận hơn 100 tin nhắn báo người thân mất tích nhưng không liên quan vụ án", ông Chính nói và cho biết vẫn chưa xác định được danh tính, không loại trừ nạn nhân là người nước ngoài.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, chiều tối 24/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP. Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém. Công an sau đó phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an sau đó đã vào cuộc phối hợp cùng Công an Bình Dương mở rộng điều tra. Công an không loại trừ khả năng nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Túi du lịch chứa chân, tay và móng tay giả của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Ngày 28/5, Công an Bình Dương công bố đặc điểm nhận dạng của nạn nhân trong vụ việc trên. Theo đó, qua kết quả điều tra, giám định ADN, công an xác định nạn nhân trong vụ giết người là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68m-1,70m.

Nạn nhân chết trong khoảng thời gian từ 8 đến 14 ngày trước (khoảng từ ngày 10/5 đến khi phát hiện).

Dẫn thông tin từ báo Tiền Phong, Đại tá Chính cũng cho hay, công an các tỉnh trên toàn quốc đã vào cuộc phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương để điều tra. Tính đến nay, Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân, đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera, tuy nhiên vẫn chưa có manh mối giá trị nào để phục vụ công tác điều tra danh tính, thủ phạm.

Hiện trường vụ phát hiện tứ chi nam giới - Ảnh: Báo Tiền Phong

Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.