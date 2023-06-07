Thông tin MỚI vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Chính thức khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra

Đời sống 07/06/2023 19:33

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra vụ giết người phân xác.

Theo thông tin từ VOV, chiều nay (7/6), tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 5/2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra vụ giết người phân xác xảy ra trên địa bàn.

Cụ thể, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người đựng trong một túi ni-lông, bên ngoài là túi du lịch màu đỏ tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Phần thi thể này đã bị đốt cháy sém. 

Thông tin MỚI vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Chính thức khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra - Ảnh 1
Hiện trường nơi phát hiện tay, chân người bị đốt là khu tái định cư bỏ hoang - Ảnh: VOV

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ giết người phân xác.

Kết quả xét nghiệm ADN và dựa trên các đặc điểm nhận dạng  cho thấy phần thi thể này là của nam giới, trên 18 tuổi, chiều cao từ 1m68-1m70, chưa xác định được quốc tịch. Công an đã phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân trên toàn quốc và đề nghị người dân có người thân không liên lạc được cung cấp thông tin để tiến hành sàng lọc. Đến nay, công an đã tiếp nhận gần 100 nguồn tin có người mất tích nhưng danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được. 

Thông tin MỚI vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Chính thức khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra - Ảnh 2
Phần thi thể nạn nhân đựng trong túi du lịch màu đỏ bị cháy sém - Ảnh: VOV

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định pháp luật.  

Dẫn theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ.

Thông tin MỚI vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Chính thức khởi tố vụ án, tiến hành các hoạt động điều tra - Ảnh 3
Bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận - Ảnh: Báo Tiền Phong

Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.

Vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Cơ quan điều tra có động thái mới, trao thưởng 'nóng' cho tin báo có giá trị

Vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Cơ quan điều tra có động thái mới, trao thưởng 'nóng' cho tin báo có giá trị

Liên quan đến vụ phân xác được phát hiện tại Bình Dương, Công an tỉnh này đã có những động thái mới, đồng thời hứa trao thưởng 'nóng' cho những thông tin có giá trị.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người phân xác tin nóng tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 55 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 6 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 15 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới