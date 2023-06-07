Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra vụ giết người phân xác.

Theo thông tin từ VOV, chiều nay (7/6), tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương tháng 5/2023, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra vụ giết người phân xác xảy ra trên địa bàn. Cụ thể, ngày 24/5, Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo về việc phát hiện một phần thi thể gồm hai tay và hai chân người đựng trong một túi ni-lông, bên ngoài là túi du lịch màu đỏ tại khu tái định cư bỏ hoang ở phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Phần thi thể này đã bị đốt cháy sém.

Hiện trường nơi phát hiện tay, chân người bị đốt là khu tái định cư bỏ hoang - Ảnh: VOV Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Bình Dương xác định đây là vụ giết người phân xác. Kết quả xét nghiệm ADN và dựa trên các đặc điểm nhận dạng cho thấy phần thi thể này là của nam giới, trên 18 tuổi, chiều cao từ 1m68-1m70, chưa xác định được quốc tịch. Công an đã phát đi thông báo truy tìm lai lịch nạn nhân trên toàn quốc và đề nghị người dân có người thân không liên lạc được cung cấp thông tin để tiến hành sàng lọc. Đến nay, công an đã tiếp nhận gần 100 nguồn tin có người mất tích nhưng danh tính nạn nhân vẫn chưa xác định được.

Phần thi thể nạn nhân đựng trong túi du lịch màu đỏ bị cháy sém - Ảnh: VOV Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiến hành các hoạt động điều tra theo đúng quy định pháp luật. Dẫn theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân. Theo đó, bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận. Mọi thông tin cá nhân của người trình báo sẽ được bảo mật và bảo vệ. Bất kỳ tin trình báo nào từ người dân giúp cơ quan chức năng phá án, hoặc cung cấp manh mối về danh tính nạn nhân thì sẽ được thưởng nóng ngay sau khi tiếp nhận - Ảnh: Báo Tiền Phong Những ngày qua, lực lượng công an đã đến nhiều nhà trọ, các địa điểm kinh doanh, các công ty trên địa bàn để dán thông báo tìm người, tìm các thông tin liên quan để phục vụ điều tra. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã tìm đến nhiều bãi rác tự phát, lục tung các túi rác để tìm kiếm manh mối hoặc các bộ phận khác của nạn nhân có thể bị hung thủ bỏ lại.

Vụ phân xác rúng động ở Bình Dương: Cơ quan điều tra có động thái mới, trao thưởng 'nóng' cho tin báo có giá trị Liên quan đến vụ phân xác được phát hiện tại Bình Dương, Công an tỉnh này đã có những động thái mới, đồng thời hứa trao thưởng 'nóng' cho những thông tin có giá trị.

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