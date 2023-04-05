Vụ ô tô 'điên' húc hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Một nạn nhân 3 tuổi chấn thương nặng, đang nỗ lực cấp cứu

Đời sống 05/04/2023 20:55

PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cơ sở y tế này đã kích hoạt báo động đỏ, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật ngay cho bé.

Trao đổi với VietNamNet, tối 5/4, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội cho biết, các bác sĩ đã tiếp nhận 2 trẻ bị thương trong vụ ô tô tông hàng loạt xe, khiến nhiều người bị thương xảy ra chiều tối nay tại ngã tư Võ Chí Công - Xuân La.

Hai bệnh nhi gồm một bé 9 tuổi bị gãy tay, trường hợp còn lại là bé 3 tuổi, bị đa chấn thương rất nặng. PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết cơ sở y tế này đã kích hoạt báo động đỏ, các bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật ngay cho bé. Việc kích hoạt báo động đỏ cấp cứu toàn viện cho thấy tình trạng bệnh nhi rất nguy kịch, đòi hỏi sự có mặt tham gia của tất cả chuyên khoa.

Vụ ô tô 'điên' húc hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Một nạn nhân 3 tuổi chấn thương nặng, đang nỗ lực cấp cứu - Ảnh 1
Nạn nhân đau đớn sau khi bị ô tô húc văng - Ảnh: Tuổi trẻ

Nguồn tin từ Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết cơ sở 2 của bệnh viện này (ở đường Võ Chí Công) tiếp nhận gần 20 nạn nhân liên quan vụ việc. Sau khi được sơ cứu, một số bệnh nhân chuyển sang Bệnh viện E, Bệnh viện Nhi Trung ương. Một số ít bệnh nhân tiếp tục ở lại Bệnh viện Tim Hà Nội, sức khỏe ổn định.

Bệnh viện E (Hà Nội) cũng tiếp nhận hơn 10 nạn nhân liên quan vụ tai nạn này. Các bác sĩ khoa Cấp cứu đang tập trung điều trị cho nhiều nạn nhân nặng. Trong đó, một bệnh nhi 3 tuổi sau khi được cấp cứu tại đây đã chuyến sang Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

 

Vụ ô tô 'điên' húc hàng loạt xe máy ở Hà Nội: Một nạn nhân 3 tuổi chấn thương nặng, đang nỗ lực cấp cứu - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, vụ tai nạn do "ô tô điên" xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực trước cổng Trường THCS Xuân La (đường Võ Chí Công, Tây Hồ). Vào thời điểm trên, một xe ô tô màu đen đi hướng từ cầu Nhật Tân về trung tâm thành phố Hà Nội. Khi ô tô chạy đến ngã tư giao với đường Xuân La ( Tây Hồ) thì đâm vào đoàn xe máy.

Tại hiện trường, nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường, hàng chục phương tiện bị hư hỏng.

"Công an và các lực lượng chức năng của quận Tây Hồ đang phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chưa có thống kê về số người thương vong" - vị lãnh đạo thông tin.

Vụ tai nạn khiến đường Võ Chí Công ùn tắc nghiêm trọng. 

Theo lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường, tài xế ô tô gây tai nạn là ông H.N.V. (63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội). Thời điểm gây tai nạn, tài xế này chở vợ đi khám trong Viện tim và chạy xe ra về thì đâm vào 17 phương tiện. 

Hiện cảnh sát đang xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế này.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô "điên" húc hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương?

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô "điên" húc hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương?

Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường.

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