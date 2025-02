Ngày 4/2, Công an H.Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang truy tìm đối tượng N.P.Q (32 tuổi, ngụ xã Xuân Giang, H.Thọ Xuân), nghi phạm sát hại con trai 4 tuổi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, liên quan đến ghi án bố sát hại con nhỏ 4 tuổi rồi bỏ trốn ở Thanh Hóa, vào ngày 4/2, một lãnh đạo UBND xã Xuân Giang cho biết, nghi phạm N.P.Q. (SN 1993; ngụ thôn 4, xã Xuân Giang) có biểu hiện tâm thần, hiện đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Trước đó, vào khoảng 5h sáng cùng ngày, ông có nhận được thông tin N.P.Q. (SN 1993; ngụ thôn 4, xã Xuân Giang) có hành vi sát hại con trai ruột là cháu N.P.Q.D. (SN 2021) tại nhà riêng rồi bỏ trốn.

Nghi phạm N.P.Q. đang bị công an truy tìm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với Công an xã Xuân Giang, Công an huyện Thọ Xuân tổ chức truy bắt N.P.Q. Đến 10 giờ 30 phút, cơ quan công an vẫn đang truy tìm Q.

Công an huyện Thọ Xuân cũng phát đi cảnh báo sau khi gây án Q. mặc quần đùi, áo ấm tối màu (quần áo ướt) chạy bộ bỏ trốn. Công an đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng, báo ngay cho công an phối hợp bắt giữ.

Bé gái sống sót trong vụ ô tô lao xuống mương khiến 7 người tử vong đã được xuất viện Bé gái N.N.D, 7 tuổi trong vụ tai nạn ô tô ở Nam Định chiều mùng 2 Tết Ất Tỵ, đã được xuất viện về với ông bà ngoại trong tình trạng sức khỏe ổn định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-bo-ruot-nghi-sat-hai-con-trai-4-tuoi-o-thanh-hoa-nghi-pham-co-bieu-hien-tam-than-huong-che-o-bao-tro-xa-hoi-719718.html