Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 9/7, tại Trại tạm giam B34, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 2/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng lai”, sau đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.