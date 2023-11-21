Va chạm xe tập lái, nữ sinh 16 tuổi bị chấn thương sọ não tại Đồng Nai

Nữ sinh 16 tuổi là học sinh của Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (tỉnh Đồng Nai) khi đang điều khiển xe gắn máy đã xảy ra va chạm với xe tập lái thuộc Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, vụ tai nạn xảy vào khoảng 14 giờ ngày 21.11 trên đường Phạm Thị Nghĩa, thuộc P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Phạm Thị Nghĩa, thuộc P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nữ sinh B. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu ngay sau đó. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, em N.H.B (16 tuổi, mang đồng phục học sinh Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng) điều khiển xe máy BS 60F3 - 950.87xảy ra va chạm với xe tập lái thuộc Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân (P.Long Bình, TP.Biên Hòa).

Theo báo Tiền Phong đưa tin, tại hiện trường, xe máy của nữ sinh nằm gọn dưới đầu xe tập lái, hư hỏng nặng. Nữ sinh B. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu ngay sau đó. Theo chẩn đoán ban đầu, em B. bị tụ máu màng não, đang được theo dõi chấn thương sọ não.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay em B. bị tụ máu màng não, đang được theo dõi chấn thương sọ, còn lại không có chấn thương nào nghiêm trọng.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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