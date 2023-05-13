Một người dân sống gần ngôi nhà xảy ra vụ cháy cho biết, sáng nay khi bố các cháu bé ra ngoài ăn sáng về thì phát hiện ngôi nhà xảy ra cháy. Lúc này, người bố đã cố gắng tìm cách vào để cứu mẹ đẻ và 3 người con nhưng bất thành dẫn đến bị thương.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở Hà Nội, theo thông tin từ Người đưa tin, sáng 13/5, rất đông người dân tập trung tại phố Thành Công (phường Quang Trung, Hà Đông) để theo dõi các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Anh C., người dân chứng kiến vụ hoả hoạn cho biết, sau vụ việc mẹ của 3 cháu bé suy sụp được hai người dân dìu ra ngoài xe trong tình trạng mệt mỏi.

“Anh ấy cố lao vào đám cháy nhưng người dân đã phải ngăn lại”, một người dân cho biết.

Cò anh Nguyễn Đăng Khoa (SN 1985, ở Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) cho hay, vào khoảng 7h45 khi anh vừa ra cửa chuẩn bị đi ăn sáng thì thấy khói, lửa bốc lên từ căn nhà số 24, anh liền chạy vào nhà cầm dụng cụ cứu hoả sang hiện trường luôn. Đến đây, anh Khoa thấy tầng một của căn nhà bốc cháy dữ dội nên ném quả nổ cứu hoả vào bên trong. Cùng lúc đó, mấy người cũng mang bình cứu hoả đến dập lửa.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong - Ảnh: Người đưa tin

“Chỉ trong giây lát ngọn lửa lan lên tầng hai rồi bao trùm cả căn nhà. Ngọn lửa bùng lên nhanh quá khiến chúng tôi bất lực, không thể dập được. Khu vực ban công tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà được lắp khung sắt bảo vệ nên không thể ném quả nổ cứu hỏa vào bên trong”, anh Khoa kể.

Anh Khoa cho biết thêm, thời điểm xảy ra hoả hoạn anh nghĩ không có người mắ kẹt bên trong. Sau đó, nghe tin có 4 bà cháu gặp nạn khiến anh khá bất ngờ. "Ở trong xóm ai cũng thương xót cho gia đình nạn nhân", anh Khoa nói.

Bà M., người dân sinh sống gần ngôi nhà xảy ra cháy cho hay, sáng nay là ngày nghỉ có thể 4 bà cháu ngủ dậy muộn nên không biết hoả hoạn. Nếu là ngày thường, các cháu đi học sớm chắc sẽ không có thiệt hại nặng như vậy.

“Thương cho 4 bà cháu quá, các cháu đều ngoan ngoãn, mỗi lần gặp tôi đều chào hỏi lễ phép”, bà M, nói.



Bên trong ngôi nhà xảy ra vụ cháy - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, theo thông tin từ VOV, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 7h44 sáng 13/5, tại căn nhà dạng ống của hộ gia đình bà Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1984 chủ hộ, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra vụ cháy lớn. Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 07h49’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy; đến khoảng 8h15’ đám cháy cơ bản được dập tắt.

Người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến sự việc - Ảnh: Vietnamnet

Hậu quả, vụ việc khiến 4 người chết (bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956 là mẹ chồng; Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đức, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh Hiền, sinh năm 2019 (cả 3 đều là con ruột của chủ hộ). Vụ cháy khiến tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế... và 1 xe máy bị thiêu rụi.

Khu vực xảy ra cháy xảy ra trên diện tích đất khoảng 50m2, diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với Trường tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.