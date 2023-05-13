Sáng 13/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng tại số 26 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội). Trong quá trình tiếp cận tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 4 nạn nhân tử vong bên trong.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quang Trung (Hà Đông) cho hay, sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay tại địa chỉ 24 đường Thành Công (phường Quang Trung, Hà Nội). Vị này cũng cho hay, ngọn lửa có khả năng xuất phát từ khu vực tầng 1, sau đó lan ra và bốc lên cao. Đáng chú ý, theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo phường Quang Trung, đã có 3 cháu bé bị tử vong trong vụ việc. Bố mẹ các cháu vừa đi làm thì xảy ra hỏa hoạn. 3 cháu bé ở nhà đều khoảng 10 tuổi. Do tình hình sức khỏe xấu nên các cháu đã mất.

Hiện trường ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy - Ảnh: Báo Nhân Dân Vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Con đường dẫn vào hiện trường vụ cháy đã được công an phong tỏa - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ VOV, tại thời điểm hiện tại, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng đã điều khoảng 4 xe chữa cháy, 5 xe cứu thương cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Cảnh sát cũng đã rào chắn phong tỏa 2 đầu lối vào khu vực cháy. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Hậu quả, vụ việc khiến 4 người chết (bà N.T.X, sinh năm 1956 là mẹ chồng; N.M.P, sinh năm 2013; N.Q.M.Đ, sinh năm 2015; N.Q.M.H, sinh năm 2019 (cả 3 đều là con ruột của chủ hộ). Vụ cháy khiến tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế...và 1 xe máy bị thiêu rụi.

Khu vực xảy ra cháy xảy ra trên diện tích đất khoảng 50m2, diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch. Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với Trường tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội Ngôi nhà ở đường Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy lớn vào sáng ngày 13/5, khiến 3 trẻ nhỏ và 1 người lớn mắc kẹt trong nhà rồi tử vong sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-4-nguoi-tu-vong-trong-vu-chay-o-ha-noi-3-chau-be-eu-duoi-10-tuoi-581490.html