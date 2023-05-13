Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội

Đời sống 13/05/2023 10:54

Ngôi nhà ở đường Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra cháy lớn vào sáng ngày 13/5, khiến 3 trẻ nhỏ và 1 người lớn mắc kẹt trong nhà rồi tử vong sau đó.

Theo thông tin từ VietNamNet, văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại phố Thành Công (phường Quang Trung, quận Hà Đông) làm 4 người tử vong, 1 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 7h45 ngày 13/5, vụ cháy lớn đã xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng trên đường Thành Công.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm xảy ra cháy, họ thấy mùi khét và khói bốc ra từ căn nhà trên. Những người xung quanh đã tri hô và báo lực lượng Cảnh sát PCCC.  

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 điều động 4 xe chữa chày và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 8h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng xác định có người thương vong trong đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy nhà khiến 4 bà cháu tử vong thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 2
Đám cháy bắt nguồn từ chiếc xe máy tại tầng một - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 3
Vụ cháy khiến 4 nạn nhân bị mắc kẹt và tử vong, trong đó có 3 nạn nhân là trẻ em, một người cao tuổi - Ảnh: Báo Dân Trí
Nguyên nhân ban đầu trong vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong, 1 người bị thương ở Hà Nội - Ảnh 4
Con đường dẫn vào hiện trường vụ cháy đã được công an phong tỏa - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cơ quan chức năng bước đầu xác định, đám cháy bắt nguồn từ chiếc xe máy tại tầng một. Lửa từ chiếc xe bùng lên lan rộng ra cả ngôi nhà cao 4 tầng.

VVào thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ các cháu vừa đi làm thì xảy ra hỏa hoạn. 3 cháu bé ở nhà đều khoảng 10 tuổi, do tình hình sức khỏe xấu nên các cháu đã mất, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thông tin. Vị này cũng cho hay, ngọn lửa có khả năng xuất phát từ khu vực tầng 1, sau đó lan ra và bốc lên cao.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ hỏa hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, ông Thanh cũng chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục sự cố.

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