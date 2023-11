Sáng 13/5, tại số nhà 26 Thành Công (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra vụ cháy khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 13/5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân ở quận Hà Đông.

Khoảng 7h44 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 4 tầng, số 26 Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố nhanh chóng điều động Công an quận Hà Đông, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực IV xuống hiện trường làm nhiệm vụ.

Hiện trường đám cháy sáng - Ảnh: Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Con đường dẫn vào hiện trường vụ cháy đã được công an phong tỏa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực số 4 điều động 4 xe chữa chày và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến 8h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Quá trình cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng xác định có người thương vong trong đám cháy. Hiện các đơn vị tiếp tục phun nước làm mát và tìm kiếm các nạn nhân.

Công an quận Hà Đông đang phối hợp cùng phòng nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Công an quận Hà Đông đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

