"Đến khoảng 7h30, tôi đang tưới cây thì thấy khói nghi ngút bốc lên ở số nhà 24, sau đó lửa bùng lên dữ dội. Tôi vội vàng hô hoán mọi người đến ứng cứu" - bà Tý kể.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong ở phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội), chia sẻ với báo Người đưa tin, bà Nguyễn Thị Tý - hàng xóm ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, khoảng 7h sáng cùng ngày bà mang quần áo lên tầng 2 để giặt đồ thì chưa thấy gì.

Trao đổi với Vietnamnet, sống cách căn nhà bị cháy khoảng 100m, cũng là một trong những người đầu tiên chứng kiến sự việc, bà K. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo bà Tý, lúc đó bà rất hoảng sợ và lo lắng cho những nạn nhân trong ngôi nhà. Thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy, ngôi nhà vẫn đóng kín cửa.

“Thời điểm xảy ra cháy là khoảng 7h44, lúc đó tôi đang ở đầu ngõ thì phát hiện khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà số 24. Mọi người tri hô nhau chạy vào ứng cứu nhưng ngọn lửa đỏ rực phun ra bên ngoài khiến mọi nỗ lực tiếp cận gần đám cháy đều bất thành”, bà K. kể.

Bà K. cũng cho biết, lúc thấy ngọn lửa đỏ rực bùng ra và khói đen cuồn cuộn bốc từ tầng 1 lên các tầng trên, mọi người rất hoảng hốt. Nhiều người đã gọi 114 và cả 113 để báo cho lực lượng Cảnh sát đến ứng cứu.

“Ban đầu khói chỉ bốc ra ở tầng 1 của căn nhà nhưng lan rất nhanh lên trên, sau đó các cửa kính bị vỡ phát ra tiếng nổ”, bà K. cho biết.

Còn anh N., sống cách ngôi nhà bị cháy 30m, cho biết, khi thấy mọi người tri hô, anh lập tức chạy đến gần căn nhà bị cháy. Lúc đó lửa đỏ rực ở tầng 2, mọi người hò nhau xem nhà ai có bình cứu hỏa thì mang ra dập lửa.

“Khi biết còn có người mắc kẹt ở bên trong thì chúng tôi rất bối rối nhưng cũng không làm gì khác được”, anh N. chia sẻ.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 bà cháu tử vong - Ảnh: Người đưa tin

Trước đó, theo thông tin từ VOV, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07 - Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 7h44 sáng 13/5, tại căn nhà dạng ống của hộ gia đình bà Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1984 chủ hộ, địa chỉ số 24 phố Thành Công, tổ dân phố số 8, phường Quang Trung, quận Hà Đông) xảy ra vụ cháy lớn. Ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng cứu hộ đã điều động 4 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 07h49’ cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận, tìm kiếm, cứu người bị nạn, triển khai chữa cháy; đến khoảng 8h15’ đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hậu quả, vụ việc khiến 4 người chết (bà Nguyễn Thị Xuyến, sinh năm 1956 là mẹ chồng; Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 2013; Nguyễn Quang Minh Đức, sinh năm 2015; Nguyễn Quang Minh Hiền, sinh năm 2019 (cả 3 đều là con ruột của chủ hộ). Vụ cháy khiến tivi, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế... và 1 xe máy bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Quang Trung (Hà Đông), vào thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ hộ vừa ra ngoài đi làm, 3 cháu nhỏ ở nhà cùng bà nội

Khu vực xảy ra cháy xảy ra trên diện tích đất khoảng 50m2, diện tích xây dựng khoảng 40m2, cao 3 tầng, 1 tum thông thoáng có thể thoát nạn sang nhà bên cạnh và xuống dưới, diện tích sân trước khoảng 5m2 (lợp mái tôn), kết cấu chính bê tông cốt thép, tường xây gạch.

Nhà dân có mặt trước tiếp giáp với đường Thành Công chiều rộng khoảng 4m, mặt sau tiếp giáp với Trường tiểu học Đoàn Kết, hai mặt còn lại tiếp giáp nhà dân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.