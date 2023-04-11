Trong đêm, Hậu đã kéo bà S vào bụi chuối để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị bà la hét, chống cự, kêu cứu.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 11/4, VKSND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa có buổi thực nghiệm điều tra đối với bị can Đặng Quang Hậu (22 tuổi, trú xóm Tân Thuận, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Hậu đã thực hiện lại toàn bộ diễn biến hành vi mà bị can này đã gây ra đối với bị hại.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 phút đêm 31/10/2022, Hậu đi dự đám cưới tại một gia đình ở huyện Tân Kỳ. Sau đó, từ đám cưới trở về thì Hậu gặp bà Ph.T. S (55 tuổi, trú huyện Tân Kỳ) và Hậu nảy sinh ham muốn tình dục.

Trong đêm, Hậu đã kéo bà S vào bụi chuối để thực hiện hành vi nhưng bị bà la hét, chống cự, kêu cứu. Hậu sợ bị phát hiện nên đã dùng điếu cày và dùng dao tấn công vào vùng đầu bà S khiến bà bất tỉnh. Bà S được người dân đưa đi cấp cứu, cứu sống, nhưng tỷ lệ thương tích là 51%.

Kiểm sát viên kiểm sát quá trình thực nghiệm điều tra - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Nghệ An, trước đó, ngày 10/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Quang Hậu về hành vi “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS. Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi Giết người đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, Hậu còn thực hiện hành vi “Hiếp dâm” nhưng chưa được khởi tố để điều tra theo quy định.

Do đó, ngày 03/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án giết người xảy ra xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Kiểm sát viên đã chủ động phối hợp với Điều tra viên thống nhất kế hoạch thực nghiệm điều tra; quá trình thực nghiệm đã kiểm sát chặt chẽ thủ tục, trình tự đúng quy định pháp luật.

Tại buổi thực nghiệm điều tra, hành vi của bị can thực hiện lại tại buổi thực nghiệm điều tra cơ bản phù hợp với các lời khai của bị can tại Cơ quan điều tra. Qua đó, đã đánh giá chính xác các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được nhằm làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

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