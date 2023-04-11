Ngày 9/4, đại diện VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế, từng gây rúng động dư luận địa phương

Theo thông tin Bảo vệ pháp luật, qua điều tra, ngày 8/10/2022, Đặng Văn Đồng (51 tuổi, trú tại Hà Tĩnh, hiện sinh sống ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) đến nhà chị Lê Thị O. (46 tuổi, trú tại xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) chơi và ở lại. Do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đến khoảng 11 giờ ngày 10/10/2022, Đồng dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị O. dẫn đến tử vong, sau đó chiếm đoạt xe mô tô nhãn hiệu Majesty màu đỏ biển số 75H4-5793 và 1 điện thoại Iphone 6 của chị O. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thực nghiệm việc Đồng lấy chiếc xe máy trốn khỏi hiện trường. Ảnh: Bảo vệ pháp luật Sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác định Đặng Văn Đồng là người sát hại chị Lê Thị O. rồi cướp tài sản nên đã tập trung lực lượng, phương tiện chia thành nhiều tổ công tác tiến hành truy bắt. Đến ngày 12/10/2022, Đặng Văn Đồng bị bắt giữ tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau khi đủ căn cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố Đặng Văn Đồng về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

VTC News cho biết thêm, theo VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong quá trình khám nghiệm, viện yêu cầu kiểm sát viên phối hợp với điều tra viên để thống nhất nội dung, kế hoạch, trình tự khám nghiệm hiện trường, bảo đảm khách quan, toàn diện và đúng pháp luật; kiểm sát thành phần tiến hành, tham gia việc khám nghiệm hiện trường bảo đảm đúng thẩm quyền, thành phần theo quy định và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Cơ quan chức năng dẫn Đặng Văn Đồng đi thực nghiệm lại việc Đặng Văn Đồng sát hại bà Lê Thị O. Ảnh: VTC News Ngoài ra, lãnh đạo VKSND Thừa Thiên - Huế yêu cầu điều tra viên và người có chuyên môn thực hiện đúng trình tự, thủ tục khám nghiệm; vẽ sơ đồ, chụp ảnh, đo đạc và mô tả thực trạng hiện trường theo quy định pháp luật; ghi chép đầy đủ, chính xác, rõ ràng, cụ thể các tình tiết, đặc điểm, vị trí của dấu vết, vật chứng, đồ vật, tài liệu quan trọng tại hiện trường để có cơ sở xem xét đối chiếu, kiểm tra với biên bản và sơ đồ khám nghiệm hiện trường; qua đó xác định rõ những dấu vết, vật chứng, đồ vật, tài liệu cần được trưng cầu giám định, nội dung cần trưng cầu để phục vụ cho công tác điều tra, giải quyết vụ án. Các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa Đặng Văn Đồng ra tòa xét xử.

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