Tổng hợp chung đến cuối giờ chiều 15/9, tại 6 bệnh viện tại Hà Nội (gồm Bạch Mai, Việt Đức, Quân y 103, Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông) đang điều trị 38 bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân.

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, vào hôm qua (15/9) cơ sở này đã quyết định chuyển một bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) lên Bệnh viện Việt Đức. Đây là trường hợp nữ bệnh nhân 37 tuổi, có tiền sử ghép thận từ nhiều năm trước, hiện vẫn dùng thuốc chống thải ghép. Trước đó bệnh nhân được đưa vào khoa Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng khó thở do ngạt khói, loạn mạch, tình trạng này hiện đã được kiểm soát. Việc chuyển tuyến nhằm giúp nữ bệnh nhân được đáp ứng điều trị thuốc chống thải ghép liên tục.

Như vậy, đến sáng nay (16/9), tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông còn 2 bệnh nhân là hai bố con, người bố 51 tuổi, con trai 10 tuổi. Hai bệnh nhân vào viện với chẩn đoán ngạt khói, người con bị đa vết thương cẳng bàn tay phải, bỏng độ I vùng mặt do nhiệt. Qua điều trị tình trạng của cả 2 bố con đã cải thiện và dự kiến có thể ra viện vào tuần sau. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thăm bệnh nhân vụ cháy đang điều trị tại BV Bạch Mai - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô Tại Bệnh viện Bạch Mai, theo báo cáo của bệnh viện tính đến cuối buổi chiều qua, trong số 26 bệnh nhân mà bệnh viện này tiếp nhận, điều trị từ ngày đầu, nhiều bệnh nhân đã và sẽ được ra viện trong một, vài ngày tới; chỉ còn 2 bệnh nhân trong tình trạng nặng nhưng cũng đang có những tiến triển tích cực. Hiện Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận thêm các bệnh nhân từ các cơ sở khám chữa bệnh khác.

Tổng hợp chung đến cuối giờ chiều 15/9, tại 6 bệnh viện tại Hà Nội (gồm Bạch Mai, Việt Đức, Quân y 103, Xanh Pôn, Đống Đa, Hà Đông) đang điều trị 38 bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân. Thông tin về vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, khoảng hơn 23 giờ ngày 12/9, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà ở có nhiều căn hộ tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố. Nhận được báo cáo từ Công an TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, lãnh đạo UBND thành phố, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Công an thành phố đã điều động, huy động các lực lượng, phương tiện: gồm 15 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng các xe chở phương tiện và hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) thuộc Bộ Công an, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội, đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của thành phố, chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bị can Nghiêm Quang Minh - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng Đến 23 giờ 30 đêm 12/9, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan và tìm kiếm, cứu người bị nạn. Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu (khoảng 400m), xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Cũng trong nguồn tin này, liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra tại địa chỉ trên, tối ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy), về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Diễn biến sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 ở đám cháy chung cư mini ở Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai thông tin về tình hình sức khỏe của nam thanh niên nhảy từ tầng 7 xuống trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân, Hà Nội.

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