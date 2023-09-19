Thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini: 2 con trước đó đã không qua khỏi, bản thân anh hiện vẫn đang phải thở máy

Trong số này, trường hợp nặng nhất là thiếu tá biên phòng N.V.C. (công tác tại Lữ đoàn Thông tin 21 Bộ đội Biên phòng) hiện điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, tình trạng vẫn nặng, hiện tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết đến sáng 19/9, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị, theo dõi sức khỏe cho 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini tại Thanh Xuân (TP Hà Nội).

Ngoài điều trị tích cực tình trạng tổn thương phổi, các bác sĩ cũng hội chẩn đánh giá di chứng thần kinh, nhận thức của bệnh nhân sau ngộ độc khí CO nặng.

PGS Cơ cho biết các chuyên gia của bệnh viện theo dõi chặt, hội chẩn hàng ngày để tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Các bác sĩ vẫn tích cực chăm sóc hô hấp, rửa phổi hàng ngày.

Nam bệnh nhân là thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư vẫn thở máy - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trong khi đó, nữ bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai là nạn nhân trong vụ cháy hiện đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Sức khỏe bệnh nhân có nhiều tiến triển, nhận thức, trò chuyện, giơ tay được, dù vẫn đang thở ôxy.

Các trường hợp còn lại tình hình sức khỏe tiến triển tốt, nhiều người đã bình phục, tuy nhiên vẫn chưa ai được ra viện. Các bệnh nhân tiếp tục theo dõi, điều trị ôxy cao áp phòng biến chứng não do ngộ độc CO và điều trị liệu pháp tâm lý.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nữ bệnh nhân nặng nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà bên cạnh, trải qua 2 lần phẫu thuật sức khỏe đang tiến triển khả quan.

Tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông hiện điều trị cho 2 nạn nhân vụ cháy là hai bố con.

Tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn còn 4 bệnh nhân, trong đó có một bệnh nhi 3 tuổi cùng mẹ mang thai 11 tuần đang được theo dõi tích cực.

Các bệnh nhi vụ cháy chung cư mini sức khỏe tiến triển tốt, ổn định - Ảnh: Báo Dân Trí

Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận điều trị 3 bệnh nhân, trong đó 2 trường hợp đã ổn định, còn 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải.

Tại Bệnh viện Việt Đức, nữ bệnh nhân có bệnh nền ghép thận được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang được theo dõi sát tình trạng sức khỏe, tâm lý.

Theo Bộ Công an, vụ cháy chung cư mini xảy ra khoảng 23h22 ngày 12/9 ở phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong. Đến nay xác định 56 người tử vong trong vụ việc này.