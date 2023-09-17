Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương đang nằm viện 

Đời sống 17/09/2023 14:53

Trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội có 5 cán bộ công an bị thương, đang nằm viện điều trị. 

Theo báo Dân Trí đưa tin, liên quan vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 17/9, Công an TP Hà Nội cho biết, 5 cán bộ chiến sĩ đã bị thương trong quá trình chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Theo cơ quan chức năng, 5 cán bộ công an bị thương gồm 1 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Thanh Xuân, 4 người là cán bộ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Hà Đông.

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương đang nằm viện  - Ảnh 1
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an TP thăm hỏi, động viên những chiến sĩ công an bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của công an TP đã đến Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 thăm hỏi, động viên những chiến sĩ công an bị thương trên.

Vị lãnh đạo dặn dò 5 cán bộ công an an tâm điều trị, mau chóng hồi phục sức khỏe để sớm trở lại công tác, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các bệnh viện trong công tác tiếp nhận, điều trị, cứu chữa các nạn nhân, chiến sỹ bị thương, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những tổn thất về người.

Như báo Thanh Niên đưa tin trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: 5 cán bộ công an bị thương đang nằm viện  - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ngày 13.9, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Tối cùng ngày, theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, vụ cháy đã làm 56 người chết, 37 người bị thương. Sau đó, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini.

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Rạng sáng 17/6, một vụ cháy xảy ra tại một tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Vụ cháy khiến nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa.

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