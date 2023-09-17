Thêm 1 vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm 

Đời sống 17/09/2023 09:19

Rạng sáng 17/6, một vụ cháy xảy ra tại một tòa chung cư trong khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Vụ cháy khiến nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa.

 

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 17/9, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, khoảng 0h30 cùng ngày, xảy ra một vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư D17, trong khu đô thị Đặng Xá.

Theo vị lãnh đạo, vào thời gian trên, tại khu vực tầng 3 của tòa chung cư cao 6 tầng D17 bất ngờ xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, rạng sáng, đã có rất nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa.

Thêm 1 vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm  - Ảnh 1
Khu vực tầng 3 của tòa chung cư cao 6 tầng D17 bất ngờ xảy ra cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

"Sau khoảng 20 phút đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo UBND xã Đặng Xá nói.

Theo một số nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại khu vực bàn thờ trong một căn hộ ở tầng 3, tại tòa D17 khu đô thị Đặng Xá. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, chưa kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Thêm 1 vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm  - Ảnh 2

Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, rạng sáng, đã có rất nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Như báo VNExpress đưa tin trước đó khoảng 23h22 ngày 12/9, tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong và không ngừng kêu cứu khi ngọn lửa bùng phát.

Hơn 150 cư dân ở hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát. Một số lên tầng thượng kêu cứu, số khác nhảy xuống mái tôn hai nhà dân bên cạnh. Có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất.

Thêm 1 vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm  - Ảnh 3
Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ làm  56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em. Ảnh: VNExpress. 

Cảnh sát tới hiện trường sau 10 phút, nhưng phải dòng dây chạy bộ 400 m mới tiếp cận được. Tòa nhà 10 tầng thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối ra ở cửa chính, các mặt còn lại hoặc xây kiên cố, hoặc giáp các nhà dân khác khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến tối 13/9, cơ quan chức năng TP Hà Nội xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em, ở vụ cháy chung cư phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. 39/56 người tử vong đã được xác định danh tính và có 37 người bị thương, theo Công an Hà Nội.

Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa

Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa

Tối 16-9, khi phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân đã dùng chiếc máy xúc phá tường để người dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế vụ cháy chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả và báo lực lượng chức năng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư tin mới tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 30 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 49 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 0 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích