Thêm 1 vụ cháy căn hộ tầng 3 chung cư ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy trong đêm 

Theo vị lãnh đạo, vào thời gian trên, tại khu vực tầng 3 của tòa chung cư cao 6 tầng D17 bất ngờ xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, rạng sáng, đã có rất nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa.

Theo báo Dân Trí đưa tin, sáng 17/9, lãnh đạo UBND xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, khoảng 0h30 cùng ngày, xảy ra một vụ hỏa hoạn tại tòa chung cư D17, trong khu đô thị Đặng Xá.

"Sau khoảng 20 phút đám cháy đã được khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo UBND xã Đặng Xá nói.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm đã điều nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ tới hiện trường dập lửa.

Theo một số nhân chứng, vụ cháy xảy ra tại khu vực bàn thờ trong một căn hộ ở tầng 3, tại tòa D17 khu đô thị Đặng Xá. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc, chưa kết luận nguyên nhân vụ cháy.

Thời điểm xảy ra cháy vào lúc nửa đêm, rạng sáng, đã có rất nhiều người dân lo lắng, chạy ra khỏi tòa nhà rồi hô hoán cứu hỏa. Ảnh: Báo Dân Trí.

Như báo VNExpress đưa tin trước đó khoảng 23h22 ngày 12/9, tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong và không ngừng kêu cứu khi ngọn lửa bùng phát.

Hơn 150 cư dân ở hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát. Một số lên tầng thượng kêu cứu, số khác nhảy xuống mái tôn hai nhà dân bên cạnh. Có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất.

Vụ cháy chung cư mini Khương Hạ làm 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em. Ảnh: VNExpress.

Cảnh sát tới hiện trường sau 10 phút, nhưng phải dòng dây chạy bộ 400 m mới tiếp cận được. Tòa nhà 10 tầng thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối ra ở cửa chính, các mặt còn lại hoặc xây kiên cố, hoặc giáp các nhà dân khác khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến tối 13/9, cơ quan chức năng TP Hà Nội xác định 56 người tử vong, trong đó có 10 trẻ em, ở vụ cháy chung cư phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân. 39/56 người tử vong đã được xác định danh tính và có 37 người bị thương, theo Công an Hà Nội.