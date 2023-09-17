Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa

Tối 16-9, khi phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân đã dùng chiếc máy xúc phá tường để người dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế vụ cháy chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả và báo lực lượng chức năng.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, tối 16-9, một lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả cho biết khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực chợ Cửa Ông xảy ra sự cố cháy chợ nhưng may mắn được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn. Cháy chợ dân sinh tại Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tối 16-9. Ảnh: VietNamNet. Cụ thể khoảng hơn 20h ngày 16.9, tại cửa hàng bán giò (khu vực cổng chợ) của gia đình bà Hồ Thị L. bất ngờ bốc cháy và có nguy cơ cháy lan sang các cửa hàng liền kề.

Vài phút sau khi phát hiện ngọn lửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ của ban quản lý chợ cùng với người dân đã có mặt kịp thời để chủ động dập lửa. Người dân dùng máy xúc để phá tường để dập lửa. Ảnh: VietNamNet. Chia sẻ trên báo Lao Động, Anh Bùi Mạnh Hưng, 32 tuổi, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, người chứng kiến vụ cháy cho biết: “Tôi và nhiều người dân tại khu vực gần chợ nhìn thấy đám cháy vào khoảng 20h15' tối 16.9. Ngay khi phát hiện đám cháy, mọi người đã gọi cho công an phòng cháy chữa cháy, UBND phường”.

"Gần hiện trường vụ cháy có một chiếc máy xúc đã phá tường, tiếp cận khu vực cháy, đồng thời, người dân xung quanh đã huy động các thiết bị chữa cháy tại nhà ra dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn" - anh Hưng cho biết thêm. Lực lượng PCCC tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Ảnh: VietNamNet. Một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Ảnh: VietNamNet. Nhu VietNamNet đưa tin, Lúc này gần khu vực chợ có một chiếc máy xúc nên người dân đã dùng để phá tường, tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, họ còn huy động các thiết bị chữa cháy trong nhà ra dập lửa. Sau đó, lực lượng PCCC tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy rất may không thiệt hại về người. Một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Cháy nhà 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội: Cột khói cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét Sáng nay ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng tum ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, rất nhanh lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường dập lửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-cho-o-cam-pha-nguoi-dan-dung-may-xuc-pha-tuong-xong-vao-dap-lua-617277.html