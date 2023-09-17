Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa

Đời sống 17/09/2023 08:01

Tối 16-9, khi phát hiện ngọn lửa bùng lên, người dân đã dùng chiếc máy xúc phá tường để người dân nhanh chóng tiếp cận, khống chế vụ cháy chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả và báo lực lượng chức năng.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, tối 16-9, một lãnh đạo UBND TP Cẩm Phả cho biết khoảng 20h30 cùng ngày, tại khu vực chợ Cửa Ông xảy ra sự cố cháy chợ nhưng may mắn được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn.

Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa - Ảnh 1
Cháy chợ dân sinh tại Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tối 16-9. Ảnh: VietNamNet. 

Cụ thể khoảng hơn 20h ngày 16.9, tại cửa hàng bán giò (khu vực cổng chợ) của gia đình bà Hồ Thị L. bất ngờ bốc cháy và có nguy cơ cháy lan sang các cửa hàng liền kề.

Vài phút sau khi phát hiện ngọn lửa, lực lượng chữa cháy tại chỗ của ban quản lý chợ cùng với người dân đã có mặt kịp thời để chủ động dập lửa.

Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa - Ảnh 2
Người dân dùng máy xúc để phá tường để dập lửa. Ảnh: VietNamNet. 

Chia sẻ trên báo Lao Động, Anh Bùi Mạnh Hưng, 32 tuổi, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, người chứng kiến vụ cháy cho biết: “Tôi và nhiều người dân tại khu vực gần chợ nhìn thấy đám cháy vào khoảng 20h15' tối 16.9. Ngay khi phát hiện đám cháy, mọi người đã gọi cho công an phòng cháy chữa cháy, UBND phường”.

"Gần hiện trường vụ cháy có một chiếc máy xúc đã phá tường, tiếp cận khu vực cháy, đồng thời, người dân xung quanh đã huy động các thiết bị chữa cháy tại nhà ra dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn" - anh Hưng cho biết thêm.

Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa - Ảnh 3
Lực lượng PCCC tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Ảnh: VietNamNet. 
Cháy lớn chợ ở Cẩm Phả, người dân dùng máy xúc phá tường xông vào dập lửa - Ảnh 4
Một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Ảnh: VietNamNet. 

Nhu VietNamNet đưa tin, Lúc này gần khu vực chợ có một chiếc máy xúc nên người dân đã dùng để phá tường, tiếp cận khu vực xảy ra hỏa hoạn, họ còn huy động các thiết bị chữa cháy trong nhà ra dập lửa.

Sau đó, lực lượng PCCC tới hiện trường và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Vụ cháy rất may không thiệt hại về người. Một số đồ dùng trong các gian hàng bị thiêu rụi. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Cháy nhà 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội: Cột khói cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét

Cháy nhà 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội: Cột khói cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét

Sáng nay ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng tum ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng, rất nhanh lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân đã tới hiện trường dập lửa. 

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chợ ở Cẩm Phả cháy chợ trong đêm tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 42 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 53 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích