Thêm một vụ cháy lớn trong đêm, thiêu rụi một cơ sở kinh doanh ở Điện Biên, thiệt hại hàng tỷ đồng 

Đời sống 15/09/2023 12:37

Rạng sáng 15-9, tại cơ sở kinh doanh Quà Tây Bắc (Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xảy ra một vụ cháy lớn. Sau gần 4 giờ nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy nhưng toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi. 

 

Theo VOV đưa tin, thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: đơn vị nhận được thông tin đám cháy vào lúc 1h44, thời điểm này đám cháy đã bắt đầu bốc lên được một lúc. Ngay lập tức, đơn vị đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hỏa.

Thêm một vụ cháy lớn trong đêm, thiêu rụi một cơ sở kinh doanh ở Điện Biên, thiệt hại hàng tỷ đồng  - Ảnh 1
Cửa hàng quà Tây Bắc, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, địa phận tổ 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân.

 Qua đánh giá tình hình, đám cháy lớn, có nguy cơ lan rộng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục điều thêm bốn xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tham gia dập lửa.

Theo thông tin từ báo Quân Đội Nhân Dân, đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế thành công đám cháy, không để ảnh hưởng sang các nhà dân liền kề…

Thêm một vụ cháy lớn trong đêm, thiêu rụi một cơ sở kinh doanh ở Điện Biên, thiệt hại hàng tỷ đồng  - Ảnh 2
Toàn bộ tài sản phía bên trong đã bị thiêu rụi. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân.
Thêm một vụ cháy lớn trong đêm, thiêu rụi một cơ sở kinh doanh ở Điện Biên, thiệt hại hàng tỷ đồng  - Ảnh 3
Ước thiệt hại ban đầu lên đến cả tỷ đồng. Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tất cả hàng hóa, thiết bị trong cửa hàng đều bị thiêu rụi toàn bộ, chỉ còn trơ lại phần khung sắt. Mặc dù chưa có đánh giá cụ thể về thiệt hại nhưng ước tính lên tới cả tỷ đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

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