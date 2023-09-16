Cháy nhà 7 tầng ở Thanh Xuân, Hà Nội: Cột khói cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 9h cùng ngày, vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao khoảng 7 tầng trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Sáng 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại tầng tum ngôi nhà cao tầng trên phố Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao hàng chục mét.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Thanh Xuân điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đơn vị PCCC&CNCH thuộc Công an TP Hà Nội cũng được huy động đến hiện trường phối hợp chữa cháy.

Vào thời điểm trên, nhiều người phát hiện cột khói đen cuồn cuộn bốc lên tại nóc ngôi nhà kể trên đã thông báo cho lực lượng chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Theo một cán bộ Công an quận Thanh Xuân, khu vực xảy ra hỏa hoạn là tầng tum ngôi nhà. Do cháy xốp nên xuất hiện cột khói đen.

Được biết, ngôi nhà trên đang sửa chữa, hoàn thiện thì xảy ra sự việc. Vụ cháy không có thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Như VietNamNet đưa tin, cũng trong sáng 16/9 Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn thị trấn Quốc Oai vừa xảy ra vụ cháy Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao.

Cụ thể, khoảng 21h18 tối 15/9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai có địa chỉ tại số 84, đường Phủ Quốc, thị trấn Quốc Oai.

Hiện trường vụ cháy tại Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao Quốc Oai tối ngày 15/9. Ảnh: Báo VietNamNet.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quốc Oai điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 21h26 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Và sau đó gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thống kê của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.