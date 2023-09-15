Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số

Đời sống 15/09/2023 14:19

Sáng ngày 15/9, hàng nghìn người đã tới chùa Khương Hạ (Phụng Lộc tự), quận Thanh Xuân, Hà Nội để thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, từ 8h ngày 15/9, hàng nghìn người đổ về chùa Phụng Lộc (thường gọi chùa Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Bà Dương Thị Tý (75 tuổi), Ban Hội tụ chùa Phụng Lộc, cho biết chiều 13/9, chùa lập 2 bàn thờ để người dân đến thắp hương, cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 1
Hàng nghìn người tới chùa thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo bà Tý, hôm nay là mùng 1/8 âm lịch người dân đến chùa ngoài cầu siêu cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy cũng cầu tháng mới bình an, may mắn. "Số lượng người dân đến chùa ngày mùng 1 tháng này đông nhất từ trước đến nay, đông hơn cả mùng 1 Tết. Nhiều người đến chùa thắp nén hương, bật khóc nức nở, liên tục cầu khấn cho các vong linh sớm được siêu thoát khiến chúng tôi không cầm được nước mắt", bà Tý nghẹn ngào chia sẻ.

Hình ảnh người dân Hà Nội đội mưa đi thắp hương, cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội (Ảnh: Báo Dân Việt, Báo Dân Trí) 

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 2

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 3

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 4

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 5

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 6

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 7

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 8

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 9

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 10

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 11

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 12

Ngoài thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân, nhiều người tỏ lòng thành, quyên góp tiền công đức tại chùa Phụng Lộc. Để việc tiếp nhận tiền công đức được công khai, minh bạch chùa cử người ghi chép rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ của người đóng góp. 

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 13
Việc tiếp nhận tiền công đức được công khai, minh bạch chùa cử người ghi chép rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ của người đóng góp. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Và tại UBND phường Khương Đình, rất đông người dân đã tới đây để quyên góp, ủng hộ những nạn nhận xấu số trong vụ cháy chung cư mini.

Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 14
Tại UBND phường Khương Đình, người dân đã tới đây để quyên góp, ủng hộ những nạn nhận xấu số trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt. 
Vụ cháy cư mini tại Hà Nội: Xúc động nghẹn ngào trước khung cảnh hàng nghìn người đội mưa tới chùa thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân xấu số - Ảnh 15
Những người đến ủng hộ đều được chính quyền địa phương ghi nhận bằng phiếu thu. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ bốc cháy dữ dội. 150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất.

Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã xác định được danh tính. 

Người thân của gia đình 7 người tử vong trong vụ cháy chung cư nghẹn ngào: 'Vợ chồng con trai, 3 cháu nội và ông bà thông gia tất cả 7 người đều mất trong vụ cháy'

Người thân của gia đình 7 người tử vong trong vụ cháy chung cư nghẹn ngào: 'Vợ chồng con trai, 3 cháu nội và ông bà thông gia tất cả 7 người đều mất trong vụ cháy'

Khi nghe tin chung cư con trai và 3 cháu nội ở bị cháy, bà Thanh đã đi máy bay từ TP.HCM về mong ôm các cháu vào lòng… nhưng tất cả đã không còn nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư Khương Hạ 56 người tử vong trong vụ cháy người dân thắp hương cầu siêu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 24 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích