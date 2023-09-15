Sáng ngày 15/9, hàng nghìn người đã tới chùa Khương Hạ (Phụng Lộc tự), quận Thanh Xuân, Hà Nội để thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngách 29/70, phố Khương Hạ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, từ 8h ngày 15/9, hàng nghìn người đổ về chùa Phụng Lộc (thường gọi chùa Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để thắp hương cầu siêu cho 56 nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ. Bà Dương Thị Tý (75 tuổi), Ban Hội tụ chùa Phụng Lộc, cho biết chiều 13/9, chùa lập 2 bàn thờ để người dân đến thắp hương, cầu siêu cho các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Hàng nghìn người tới chùa thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Ảnh: Báo Dân Việt. Theo bà Tý, hôm nay là mùng 1/8 âm lịch người dân đến chùa ngoài cầu siêu cho các nạn nhân tử vong trong vụ cháy cũng cầu tháng mới bình an, may mắn. "Số lượng người dân đến chùa ngày mùng 1 tháng này đông nhất từ trước đến nay, đông hơn cả mùng 1 Tết. Nhiều người đến chùa thắp nén hương, bật khóc nức nở, liên tục cầu khấn cho các vong linh sớm được siêu thoát khiến chúng tôi không cầm được nước mắt", bà Tý nghẹn ngào chia sẻ. Hình ảnh người dân Hà Nội đội mưa đi thắp hương, cầu siêu cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội (Ảnh: Báo Dân Việt, Báo Dân Trí)

Ngoài thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân, nhiều người tỏ lòng thành, quyên góp tiền công đức tại chùa Phụng Lộc. Để việc tiếp nhận tiền công đức được công khai, minh bạch chùa cử người ghi chép rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ của người đóng góp. Việc tiếp nhận tiền công đức được công khai, minh bạch chùa cử người ghi chép rõ ràng tên, tuổi, địa chỉ của người đóng góp. Ảnh: Báo Dân Trí. Và tại UBND phường Khương Đình, rất đông người dân đã tới đây để quyên góp, ủng hộ những nạn nhận xấu số trong vụ cháy chung cư mini. Tại UBND phường Khương Đình, người dân đã tới đây để quyên góp, ủng hộ những nạn nhận xấu số trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt. Những người đến ủng hộ đều được chính quyền địa phương ghi nhận bằng phiếu thu. Ảnh: Báo Dân Việt. Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội). Khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ bốc cháy dữ dội. 150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất. Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã xác định được danh tính.

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