Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ tư thục sau vụ bé gái 4 tuổi bị cô giáo bạo hành

Đời sống 08/03/2024 16:46

Ngày 8/3, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã có thông tin mới liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải phóng, Phòng GT-ĐT huyện Phù Mỹ, trong ngày 8-3, lực lượng Công an huyện này đang phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở mầm non S.S. (đóng tại thị trấn Bình Dương) và gia đình nhằm đánh giá mức độ sự việc để xử lý theo quy định.

Theo một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phù Mỹ, trường mầm non tư thục S.S. hoạt động khoảng 3 đến 4 năm nay, được cấp phép và do UBND thị trấn Bình Dương quản lý.

Ngoài ra, phía cơ sở mầm non tư thục cũng đã nhận trách nhiệm trong vụ việc. Giáo viên cũng đã thừa nhận hành vi sai trái, đã xin lỗi, nhận trách nhiệm với gia đình”, đại diện Phòng GD-ĐT huyện thông tin.

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ tư thục sau vụ bé gái 4 tuổi bị cô giáo bạo hành - Ảnh 1
gười nhà chia sẻ thông tin lên mạng xã hội về việc cháu bé đi học nghi bị bạo hành - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một tài khoản trên mạng xã hội tên T.T. chia sẻ vụ việc bé gái N.N.K.H. (4 tuổi) bị giáo viên ở cơ sở mầm non tư thục có hành vi bạo hành.

Qua tìm hiểu, tài khoản T.T. là dì ruột bé H.. Trả lời báo chí, chị T. cho biết, vào tối 5-3, gia đình đón cháu H. từ trường về thì phát hiện gan bàn chân bé có nhiều vết như do vật nhọn đâm, sưng tấy, mưng mủ. Khi cha mẹ hỏi thì cháu nói bị cô giáo cầm đầu bút đâm vào chân.

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở giữ trẻ tư thục sau vụ bé gái 4 tuổi bị cô giáo bạo hành - Ảnh 2
Bàn chân bé N.N.K.H. xuất hiện nhiều nốt châm kim khi đi học về - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải phóng

Về tình hình sức khoẻ của bé H., phía gia đình cho biết bé đang được kiểm tra, điều trị tại Bệnh viện Bồng Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định). 

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