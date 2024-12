Hiện trường nằm chắn hết hai làn đường, thi thể nạn nhân nằm bên hông container, chiếc xe máy cách thi thể khoảng 5m.

Theo thông tin từ báo Công an Nhân Dân: Khuya 1-12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe container làm một người tử vong.

Khoảng 21 giờ 15, anh Nguyễn Khắc H (41 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy biển số 60B9-702.47 trên đường ĐT 743A hướng từ ngã 3 Tân Vạn đi quốc lộ 1K.

Khi gần đến giao lộ với Mỹ Phước Tân Vạn (phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thì va chạm với xe container biển số 60C-185.07 đang chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Tai nạn làm người đàn ông văng xa nhiều mét, ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Hiện trường nằm chắn hết hai làn đường, thi thể nạn nhân nằm bên hông container, chiếc xe máy cách thi thể khoảng 5m.

Được biết, anh H. là tài xế lái xe container, làm việc cho một bãi xe gần hiện trường. Anh này đang chạy xe máy từ bãi về phòng trọ thì gặp tai nạn.

