Sau 1 ngày bỏ rơi con dưới gầm cầu, người mẹ hối hận đến xin nhận lại

Đời sống 27/06/2023 19:26

Người mẹ sinh năm 2000 cho biết, do đang trong quá trình hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn ra tòa nên đã nghĩ quẩn bỏ lại con ở chân cầu cho xã hội nuôi.

Theo thông tin từ trang Gia đình & Xã hội, chiều 27/6, lãnh đạo UBND xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, người mẹ bỏ con ở chân cầu vượt trên địa bàn vào ngày hôm qua đã đến xin nhận lại con.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 26/6, người dân nghe tiếng khóc của trẻ dưới chân cầu vượt kênh nhà Lê (xã Nghi Yên). Lại kiểm tra, người dân phát hiện một bé trai khoảng 1 ngày tuổi, được quấn trong một chiếc chăn và cạnh đó là túi bóng đựng ít quần áo. 

Sau 1 ngày bỏ rơi con dưới gầm cầu, người mẹ hối hận đến xin nhận lại - Ảnh 1
Cháu bé được người dân phát hiện dưới chân cầu vượt - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Dẫn tin từ báo An ninh Thủ đô, sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Được biết, cháu bé bị bỏ rơi là bé trai, khoảng 1-2 ngày tuổi, nặng 3,5kg, sức khoẻ tốt.

Thời điểm được phát hiện, bên cạnh cháu bé có một giỏ đựng đồ với 1 bình sữa pha sẵn kèm theo sữa khô, quần áo, bỉm... cùng một vòng tay hạt cườm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cháu bé được bàn giao cho cán bộ y tế chăm sóc. Chính quyền địa phương cũng thông tin rộng rãi tìm người thân cho cháu bé.

Xem được thông tin về cháu bé, ông bà ngoại đã động viên người mẹ đến nhận lại con.

Người mẹ sinh năm 2000 cho biết, do đang trong quá trình hai vợ chồng làm thủ tục ly hôn ra tòa nên đã nghĩ quẩn bỏ lại con ở chân cầu cho xã hội nuôi.

Hiện tại, cháu bé và người mẹ đang ở tại Trạm Y tế xã Nghi Yên. Chính quyền địa phương đang làm thủ tục để bàn giao cháu bé cho mẹ đưa về nuôi.

 

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