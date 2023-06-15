Ngày 15/6, UBND phường Phú Hòa (Bình Dương) phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trai 10 ngày tuổi còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng chùa An Hòa.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 5h ngày 15/6, người dân đi tập thể dục ngang qua chùa An Hòa, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện một bé trai được đặt trong chiếc giỏ màu xanh, bị bỏ rơi tại đây. Sau đó, người dân báo sự việc lên các cấp chính quyền phường Phú Hòa.

Bé trai sơ sinh được người dân pha sữa cho uống - Ảnh: Báo Dân trí

Tại hiện trường, bé trai được đặt trước cổng chùa trong con hẻm có đông người qua lại. Bé sinh được khoảng 10 ngày tuổi, còn nguyên dây rốn, sức khỏe bình thường.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Lao động, khoảng 14h, ngày 13/6, người dân phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh nam giới bị mất 1 chân bên vườn cao su trên đường bê tông thuộc tổ 4, ấp 6, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc phát hiện trẻ sơ sinh tử vong bên vườn cao su - Ảnh: Báo Lao động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Ninh, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Lộc Hưng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời, xác minh nhân thân lai lịch cháu bé.

Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang thụ lý làm rõ vụ trẻ sơ sinh bị tử vong.

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