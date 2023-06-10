Bị bỏ rơi trước nhà người dân, bé gái sơ sinh ở Quảng Ninh được đưa vào bệnh viện chăm sóc. Sau một tuần sức khỏe ổn định, cháu bé được ra viện và có gia đình nhận làm con nuôi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 9/6, ông Hà Đức Kim - Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, chính quyền địa phương đang thực hiện các thủ tục pháp lý để bàn giao bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cho một gia đình trên địa bàn. Lãnh đạo UBND xã Ninh Xuân đón bé gái từ bệnh viện về địa phương, hoàn tất các thủ tục sẽ giao cho gia đình nhận làm con nuôi - Ảnh: Báo Dân trí "Sau một tuần điều trị, sức khỏe của cháu bé đã ổn định, được các bác sĩ cho xuất viện. Chính quyền xã phối hợp với gia đình ông H.Q.Đ. đón cháu bé về và tạm thời giao cho gia đình ông này chăm sóc", ông Kim nói.

Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân thông tin thêm: "Đã có gia đình nhận nuôi cháu bé. Chính quyền địa phương đăng ký khai sinh và đặt tên cho cháu bé theo nguyện vọng của gia đình này, đồng thời hoàn thiện các thủ tục theo quy định để bàn giao cháu bé". Trước đó, theo thông tin từ báo Lao động, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 2/6, người dân phát hiện trước cổng nhà ông H.Q.Đ. (tại xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) có một chiếc túi xách màu đỏ, bên trong có một bé gái sơ sinh.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân và gia đình ông Đ. đã thông báo với chính quyền địa phương để xử lý. Sáng ngày 3/6, ông Hà Đức Kim, Chủ tịch UBND xã Ninh Bình xác nhận có sự việc trên. Ông Kim cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo UBND xã Ninh Xuân đã báo cáo sự việc với lãnh đạo UBND huyện Hoa Lư. Đồng thời, chỉ đạo Trạm y tế xã và lực lượng Công an xã Ninh Xuân đưa cháu bé vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình để cấp cứu và kiểm tra sức khỏe. Lực lượng Công an xã Ninh Xuân cũng đã lập biên bản về sự việc trên. Người dân đưa cháu bé đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Ninh Bình để chăm sóc - Ảnh: Báo Lao động "Tại thời điểm phát hiện, cháu bé được xác định mới sinh được khoảng 3 giờ. Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định và uống được sữa. UBND xã Ninh Xuân cũng đã ra thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm người thân của cháu bé" - ông Kim cho hay.

Hà Tĩnh: Xót xa bé gái sơ sinh nặng 3,8kg bị bỏ rơi trước nhà dân với lời nhắn nhờ chăm sóc Bé gái hơn 20 ngày tuổi cùng túi đựng quần áo, sữa và mảnh giấy ghi nội dung nhờ chăm sóc được đặt trước cửa nhà 1 người dân ở Đức Thọ (Hà Tĩnh).

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