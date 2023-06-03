Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 2/6, trước cửa cổng gia đình ông H.Q.T. trên tuyến đường Tràng An phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Khi được phát hiện bé gái vẫn còn dây rốn, bé được cuốn khăn quanh người, bỏ trong túi xách màu đỏ.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 3/6, ông Hà Đức Kim, Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm kiếm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

"Khi phát hiện cháu bé mới sinh được khoảng 3 giờ đồng hồ. Sức khỏe cháu giờ ổn định, khỏe mạnh và đã uống được sữa", ông Kim nói.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động công an, y tế cùng gia đình phát hiện bé gái đưa bé lên Bệnh viện sản - nhi Ninh Bình cấp cứu, chăm sóc.

Cũng theo ông Kim, chính quyền đang thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu, trong vòng 7 ngày không có ai đến nhận thì đơn vị sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, gần đây tại TP.HCM cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 27/4, UBND xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP.HCM) phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa trên địa bàn.

Trước đó, chiều 24/4, người dân phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa trên đường Trần Thị Chẩm (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) nên đưa về nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ghi nhận của cơ quan chức năng, bé gái sơ sinh khoảng 7-10 ngày tuổi, rốn chưa rụng, nặng khoảng 2,5kg, tay chân bình thường, không có thương tật, dị tật trên cơ thể. Khi phát hiện, bên cạnh bé còn có hai túi nylon màu đen, một giỏ xách bằng nhựa chứa khăn, gối ôm, vớ tay, chân, áo, tã vải và một bao thư có 2 triệu đồng, một lá thư tay.

Khu vực người dân phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung, trong thời gian tìm kiếm cha mẹ đẻ của trẻ, UBND xã tạm thời gửi bé vào Cơ sở bảo trợ xã hội Phương Minh (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) để nuôi dưỡng, chăm sóc.

UBND xã Tân Phú Trung đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc ai biết thông tin về người thân của bé hãy đến trụ sở để làm thủ tục nhận con.

Nếu đến hết ngày 1/5/2023 không tìm được cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND xã Tân Phú Trung sẽ tiến hành đăng ký khai sinh cho bé và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.