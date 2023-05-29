UBND phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát đi thông tin tìm cha, mẹ của một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà trọ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 29/5, UBND phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát đi thông tin tìm cha, mẹ của một bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà trọ.

Cụ thể, vào đêm 23/5, UBND phường Định Hòa tiếp nhận thông tin của bà Trương Ngọc Nữ (SN 1972) và người dân về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi, nằm trong thau màu hồng, mặc áo màu xanh, quấn khăn màu vàng bị bỏ rơi trước cổng nhà trọ.

Thời điểm phát hiện, bé gái mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, còn nguyên cuống rốn, sức khỏe bé ổn định. UBND phường Định Hòa đã lập biên bản và tạm thời bàn giao cho bà Nữ chăm sóc bé.

Hiện tại, chưa xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé. Vậy ai là cha, mẹ của bé thì liên hệ UBND phường Định Hòa để làm thủ tục nhận con. Do đó, trong thời gian thông báo, nếu ai phát hiện hoặc biết tin người là cha, mẹ đẻ của bé đề nghị người dân kịp thời báo về UBND phường Định Hòa để xem xét giải quyết.

Bé gái được người dân tạm thời chăm sóc - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 20h ngày 24/5, tại mặt đê sông Trà Lý, dưới gầm cầu Quảng Trường thuộc địa phận thôn Đình Phùng (xã Vũ Đông, TP.Thái Bình), một người phụ nữ đã phát hiện có một cháu bé được đặt trong một túi du lịch màu đen xám, kèm theo một số vật dụng của trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, bên trong túi du lịch còn có tờ giấy nhỏ viết tay với nội dung: "Con xin lỗi. Con sinh bé ra mà con không thể nuôi được. Do hoàn cảnh con quá khó khăn. Vậy con mong ai thấy bé thì mang bé về nuôi bé nên người giúp con. Bé sinh ngày 19/5/2023. Con chân thành cảm ơn!".

Theo kiểm tra ban đầu, cháu bé mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 2,2 kg, da trắng hồng, tình trạng sức khoẻ bình thường.

Hiện nay, UBND xã Vũ Đông đã giao cho người phát hiện trẻ tạm thời nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ.

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