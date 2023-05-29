Nguyên nhân khiến 3 ngôi nhà sửa chữa lốp ô tô ở Hà Nội cháy lớn dữ dội

Một vụ cháy lớn xuất phát từ ngôi nhà kết hợp sửa chữa lốp xe ô tô tại Đông Anh (Hà Nội) sau đó lan sang 2 nhà bên cạnh khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn Việt Nam, vào khoảng 11h ngày 29/5, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà ở kết hợp làm cơ sở kinh doanh lốp ô tô tại khu vực cầu Lộc Hà (Đông Anh, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội sau đó cháy lan sang hai nhà liền kề.

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, trước thời điểm xảy ra cháy khu vực này bị mất điện. Khi có điện trở lại, họ nghe thấy tiếng nổ tại cột phát sóng điện thoại trên nóc nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh lốp ô tô của anh N.V.V. Hiện trường vụ cháy xảy ra tại khu vực cầu Lộc Hà (Đông Anh) - Ảnh: VOV Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong cơ sở kinh doanh lốp ô tô, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn - Ảnh: VietNamNet Ngọn lửa và khói đen bốc cháy dữ dội - Ảnh: Tin tức thông tấn Việt Nam Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng rồi lan theo cầu thang máy xuống tầng 1 của căn nhà. Phát hiện sự việc, anh V. và những người xung quanh sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH và xin chi viện từ Trung tâm 1, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Sóc Sơn, Gia Lâm đến hiện trường. Theo thông tin từ VOV, lực lượng chữa cháy, việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do bên trong cơ sở có chứa nhiều lốp ô tô nên bắt cháy nhanh. Đến hơn 13h30, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn nỗ lực dập lửa, khống chế không cho ngọn lửa cháy lan. Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại người, tuy nhiên 3 căn nhà gồm nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

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