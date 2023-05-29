Án mạng rúng động ở Quảng Ngãi: Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại khi đang ngủ cùng bạn

Đời sống 29/05/2023 15:48

Công an H.Sơn Tây cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một thiếu nữ 17 tuổi đang ngủ trên gác với bạn thì bị một thanh niên dùng dao, rựa đâm, chém chết tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/5, Công an H.Sơn Tây cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một thiếu nữ 17 tuổi đang ngủ trên gác với bạn thì bị một thanh niên dùng dao, rựa đâm, chém chết tại chỗ.

Cụ thể, vào đêm ngày 27/5, vợ chồng ông Đinh Văn Trí (43 tuổi) và bà Đinh Thị Thương (40 tuổi, trú thôn Mang He, xã Sơn Bua) uống rượu ở nhà hàng xóm với một số thanh niên trong thôn. Tại đây, hai vợ chồng ông Trí gặp nam thanh niên tên Nguyễn Thanh Nhân (23 tuổi, trú xã Tịnh Đông, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Khi uống rượu xong, vợ chồng ông Trí về nhà mình thì Nhân đi theo đến tận nhà.

Tại đây, nam thanh niên này mâu thuẫn, cãi nhau với con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh (17 tuổi). Sau đó, Thinh bỏ lên gác ngủ với bạn tên là Đinh Văn Hà (20 tuổi, trú thôn Mang Tà Bể, xã Sơn Bua) còn Nhân bỏ đi.

Đến khoảng 2h ngày 28/5, Nhân cầm theo 1 dao và 1 rựa đến nhà ông Trí, đi lên gác và dùng dao, rựa đâm, chém Đinh Thị Thinh và Đinh Văn Hà. Hậu quả, Đinh Thị Thinh chết tại chỗ, còn Đinh Văn Hà bị thương, được đưa đến Trung tâm y tế H.Sơn Tây cấp cứu.

Án mạng rúng động ở Quảng Ngãi: Thiếu nữ 17 tuổi bị sát hại khi đang ngủ cùng bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào khoảng 2h ngày 5/9, em G.T.P. (SN 2005, huyện Quản Bạ, Hà Giang) đi xe khách từ Hà Giang xuống địa phận xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên. Tại đây, P. bắt xe ôm của Dương Văn Thế.

Trên đường đi, Thế nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với em P. Đến đường liên xã đoạn qua thôn Hiệp Thuận, xã Thiện Kế, kẻ bệnh hoạn cố tình điều khiển xe máy đi vào đoạn đường sóc, nhiều ổ gà khiến P. nghiêng người, ngã xuống đường.

Ngay lập tức, đối tượng dừng xe máy, vờ đỡ và ôm chặt em P. Lúc này, P. vùng giãy quyết liệt và nói sẽ báo công an. Trong cơn cuồng loạn, Thế bóp cổ P. và dùng đá, gạch đập liên tiếp cho đến khi cô bé bất động. Sau đó, Thế lấy bạt che đậy thi thể nạn nhân và lục soát, lấy chiếc điện thoại di động cùng hơn 700 nghìn đồng ở ốp điện thoại.

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