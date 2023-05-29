Chuyện nam sinh hiếu thảo 'nhường sự sống' cho cha ở Nghệ An: Người cha đã qua đời

Đời sống 29/05/2023 15:06

Thời gian vừa qua, mạng xã hội xúc động trước thông tin một nam sinh lớp 12 ở Nghệ An bị ung thư nhưng không nhập viện theo lịch hẹn để nhường cho bố (cũng đang bị ung thư) đi điều trị vì nhà quá nghèo.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 29/5, em Bùi Văn Đức (xóm 1, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), học sinh lớp 12, Trường THPT Nghi Lộc 2 cho phóng viên biết, cha em - ông Bùi Văn Tạo (SN 1977) đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Cả 2 bố con em Đức đều mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Do căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn nặng nên anh Tạo không còn chống chọi được và đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 28/5.

Chuyện nam sinh hiếu thảo 'nhường sự sống' cho cha ở Nghệ An: Người cha đã qua đời - Ảnh 1
Dù được gia đình đưa đi chữa trị và các bác sĩ chăm sóc, tuy nhiên do căn bệnh ung thư quá nặng nên anh Bùi Văn Tạo (SN 1977) đã không qua khỏi - Ảnh: Báo Dân trí

Em Đức cho biết, căn bệnh ung thư đã cướp đi sinh mạng bố. Số phận đã vậy nên em Đức cũng không biết làm sao. Em Đức hứa sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng mong ước của bố.

"Em xin chân thành cảm ơn chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các ngành, các cấp, thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, các thế hệ học sinh Trường THPT Nghi Lộc 2 và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em trong những ngày qua. Em thấy rằng, số tiền của mọi người hỗ trợ đến thời điểm này đã đủ để giúp đỡ việc điều trị bệnh của bố mẹ, em và phần nào hỗ trợ tương lai sau này cho em. Em xin không nhận hỗ trợ nữa mà mong muốn mọi người sẽ nhường lại cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Em xin hứa sẽ sử dụng tiền của mọi người đúng mục đích và luôn cố gắng sống, học tập, làm việc hết mình, luôn khắc sâu, nhớ ơn sự quan tâm của mọi người, sống có ý nghĩa, nhân ái và có ích cho xã hội", em Đức chia sẻ.

Chuyện nam sinh hiếu thảo 'nhường sự sống' cho cha ở Nghệ An: Người cha đã qua đời - Ảnh 2
Từ nay trở đi, Đức không còn được chăm sóc bố như trước nữa - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bố mẹ ly hôn từ 10 năm trước, Đức sống với bố và ông bà nội, còn một người em trai sinh đôi với Đức ở với mẹ. Cách đây ít năm, Đức được bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng thận hư. Sau đó không lâu, cậu lại nhận tin dữ khi bác sĩ kết luận bị ung thư tuyến giáp. Từ đó, cứ 5 - 6 tháng, Đức lại phải nhập viện để ngăn chặn tế bào ung thư phát triển.

Bố của Đức là ông Bùi Văn Tạo (46 tuổi) trước làm nghề phụ hồ. Cách đây 2 năm, ông phát hiện các vết thương nhỏ trong khoang miệng nhưng trị không khỏi, sau đó phát hiện bị ung thư sàn miệng. Nhận tin dữ, ông chết điếng vì đang là chỗ dựa của con trai đang bị 2 căn bệnh hiểm nghèo. Câu hỏi lấy tiền đâu để điều trị cứ quay cuồng trong đầu ông. Ông Tạo cố giấu, không cho con trai và người thân biết, cũng không đi điều trị hóa chất để nhường tiền cho con trai trị bệnh. Nhưng căn bệnh hiểm nghèo quái ác này đã không thể giấu được mãi và ông cũng phải đến viện xạ trị vì các khối u di căn hành hạ.

Sau 2 năm chống chọi bệnh tật, cơ thể ông tiều tụy, biến dạng khi những cục u lớn nổi lên ở vòm họng, khoang miệng. Cả hai bố con phải điều trị với nhiều loại thuốc đắt tiền khiến gia đình khánh kiệt. Bùi Văn Đức và bố phải sống nhờ vào sự chăm sóc của ông bà nội đã hơn 70 tuổi. Cả 4 miệng ăn và chữa bệnh đều nhìn vào 1,6 triệu đồng tiền trợ cấp bệnh binh của ông nội Bùi Văn Tân (ông nội Đức) và mảnh vườn trồng rau.

Bùi Văn Đức kể có những đợt, dù đã đến ngày hẹn tái khám của bác sĩ nhưng em phải giấu giấy hẹn không để bố và ông bà biết vì nhà không còn tiền. Tiền chạy vạy vay mượn, Đức muốn nhường cho bố đi điều trị và mua thuốc, sau đó mới đến lượt em. Mẹ của Đức cũng bị thận hư, phải phẫu thuật cắt một quả và bị ung thư vú đang hóa trị. Cuộc sống của mẹ và em trai Đức cũng chật vật không kém, nên Đức không thể cậy dựa.

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