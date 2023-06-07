Trước đó, vào khoảng 21h ngày 6/6, bà N.T.X. (thôn Đồng Thanh Lâm, xã Lâm Trung Thủy) phát hiện có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, Đại úy Thái Hoàng – Trưởng Công an xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ) xác nhận, có một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân trên địa bàn xã.

Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu đỏ kèm theo túi bóng đựng quần áo, sữa và một mảnh giấy ghi nội dung nhờ chăm sóc của mẹ cháu bé.

Bước đầu xác định, bé gái sơ sinh hơn 20 ngày tuổi, nặng 3,8kg và có sức khỏe bình thường.

Ngay sau khi nhận thông tin, đại diện Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy đã phối hợp cùng bà N.T.X. để chăm sóc cháu bé.

Túi bóng kèm quần áo, sữa và lá thư được mẹ cháu mẹ để lại - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Liên quan đến chuyện trẻ em bị bỏ rơi trước cửa nhà dân, gần đây, tại Ninh Bình cũng xảy ra 1 trường hợp tương tự. Cụ thể theo thông tin từ VietNamNet, chiều ngày 3/6, ông Hà Đức Kim, Chủ tịch UBND xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã để tìm kiếm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Bé gái được người dân đưa tới bệnh viện chăm sóc - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 2/6, trước cửa cổng gia đình ông H.Q.T. trên tuyến đường Tràng An phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Khi được phát hiện bé gái vẫn còn dây rốn, bé được cuốn khăn quanh người, bỏ trong túi xách màu đỏ.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, chính quyền đã huy động công an, y tế cùng gia đình phát hiện bé gái đưa bé lên Bệnh viện sản - nhi Ninh Bình cấp cứu, chăm sóc.

"Khi phát hiện cháu bé mới sinh được khoảng 3 giờ đồng hồ. Sức khỏe cháu giờ ổn định, khỏe mạnh và đã uống được sữa", ông Kim nói.

Cũng theo ông Kim, chính quyền đang thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu, trong vòng 7 ngày không có ai đến nhận thì đơn vị sẽ làm thủ tục theo quy định của pháp luật.