Khoảng 4h45 sáng, người dân thôn Liên Tân (xã Thượng Lộc) nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ em ở bên cổng chùa Vĩnh, tiến đến kiểm tra thì phát hiện 1 bé trai đựng trong chiếc giỏ nhựa.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 23/6, thông tin từ UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, người dân trên địa bàn vừa phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Bé trai kháu khỉnh koảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại cổng chùa Vĩnh (huyện Can Lộc) - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cụ thể, khoảng 4h45 sáng cùng ngày, người dân thôn Liên Tân (xã Thượng Lộc) nghe tiếng khóc thất thanh của trẻ em ở bên cổng chùa Vĩnh, tiến đến kiểm tra thì phát hiện 1 bé trai đựng trong chiếc giỏ nhựa. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Bước đầu xác định, bé trai khoảng 1 tháng tuổi, sức khỏe ổn định. Cháu bé hiện đang được nhà chùa chăm sóc.

Bé trai bị bỏ rơi được người dân chăm sóc - Ảnh: VTC News

Dẫn tin từ Báo Hà Tĩnh, nhận được tin báo của người dân, chính quyền địa phương đã chỉ đạo Công an xã phối hợp Trạm Y tế xã Thượng Lộc đến nắm tình hình, lập biên bản, kiểm tra sức khỏe cho cháu bé.

Cháu bé tạm thời giao nhà chùa chăm sóc. Chính quyền địa phương sẽ làm thông báo rộng rãi tìm thân nhân cho cháu, nếu trường hợp không tìm được người thân thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

Sơn La: Bàng hoàng phát hiện thi thể bé trai đang phân hủy ở dưới suối Người dân bản Chiềng Hin trong quá trình đi làm ruộng thì bất ngờ phát hiện thi thể bé trai dưới suối, đang trong quá trình phân hủy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-1-thang-tuoi-bi-bo-roi-truoc-cong-chua-can-loc-luc-rang-sang-595318.html