Cụ thể, ô tô bán tải BKS 12C-096.11 do tài xế Hoàng Thị Lan (SN 1988, trú tại Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn) điều khiển, đang lưu thông trên đường bất ngờ va chạm vào phía sau xe ô tô con BKS 12A-063.87 do tài xế Hà Thái Sơn (SN 1985, trú tại Nà Pài, Thụy Hùng, Cao Lộc) điều khiển; sau đó, chiếc xe này chồm lên va chạm với xe máy điện đi phía trước có 2 người trên xe gồm: Hoàng Phi Y. (SN 2010, trú tại khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc) và Chu Hà M. (SN 2010, trú tại Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn).

Theo thông tin từ báo Giao Thông, khi đang đi trên QL1A, ô tô bán tải bị nổ lốp, mất lái gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn làm bé gái 13 tuổi mắc kẹt trong hốc bánh xe, tử vong .

Hiện trường vụ việc cho thấy, nạn nhân Hoàng Phi Y. bị thương nặng vì mắc kẹt trong hốc bánh xe phía trước của xe bán tải. Đến sáng nay (22/6), nạn nhân Y. đã tử vong.

Hậu quả, vụ va chạm khiến 2 người điều khiển xe máy điện bị thương được đưa đi cấp cứu, 2 ô tô và xe máy điện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ TNGT liên hoàn khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Kết quả kiểm tra tại hiện trường cho thấy, nữ tài xế điều khiển xe bán tải không vi phạm nồng độ cồn, không có ma túy. Người này khai trong lúc xe đang lưu thông thì bị nổ lốp dẫn đến mất lái, gây ra vụ việc đáng tiếc.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Thời gian vừa qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân do nổ lốp gây ra. Theo báo Lao Động, có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng nổ lốp ô tô.

Trong đó bao gồm các nguyên nhân chính sau:

Lốp ô tô bị quá tải chạy tốc độ cao

Việc chở quá tải đã vô tình đặt lốp xe vào trong tình trạng “giới hạn tải trọng cực đại”. Lúc này, nhiệt sinh ra trong quá trình ma sát với mặt đường và việc di chuyển qua các đoạn đường lồi lõm sẽ đẩy sức chịu đựng của vỏ đi quá giới hạn. Do đó, tình huống xe ô tô bị nổ lốp là điều khó tránh khỏi.

Lốp xe ô tô bị thiếu hơi

Theo nguyên lý hoạt động của xe, áp suất không khí trong lốp ô tô không những có nhiệm vụ nâng toàn bộ trọng lượng của xe mà còn phải nâng trọng lượng của hành khách và hành lý.

Lốp xe thiếu hơi dẫn đến việc vỏ xe phải gánh thêm sức nặng khiến các thành phần cấu tạo lốp bao gồm: Dây thép, caosu, gai lốp và cả tanh lốp phải hoạt động quá sức. Ngoài ra, thiếu hơi sẽ khiến lốp xe bị nóng, lại thêm diện tích ma sát giữa lốp và mặt đường sẽ gây nên tình trạng quá nhiệt và dễ phát nổ.

Ảnh minh họa: Báo Lao Động

Hỏng La-zăng

Mép la-zăng bị hư hại hay có khuyết tật khiến cho lốp ô tô bị cào xước trong quá trình sử dụng. Các vết cào xước nhiều và sâu quá sẽ không chịu đựng được áp suất nên bị nổ lốp.

Lốp bơm căng quá hoặc bơm không đủ áp suất

Lốp xe bơm quá căng hoặc bơm không đủ áp suất cũng là nguyên nhân dễ gây nên nổ lốp, bởi vì khi lốp bơm quá căng mà đi trong khu vực đường xóc nảy khiến lốp xe dễ bị nổ và xịt.