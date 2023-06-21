Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ vụ việc em rể đâm tử vong chị vợ khi can ngăn hai vợ chồng xô xát.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngày 21/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ vụ việc em rể đâm tử vong chị vợ khi can ngăn hai vợ chồng xô xát.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng nhận định, năm 2016, L.H.V (38 tuổi, ngụ Cái Răng, TP.Cần Thơ) và chị N.T.X (32 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau) kết hôn và có với nhau một đứa con 6 tuổi. Thời gian gần đây hai người có mâu thuẫn nên chị X đòi ly hôn, nhưng V không đồng ý.

Em rể đâm chị vợ tử vong tại chỗ vì can ngăn vợ chồng cãi nhau - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Giao Thông, tối 19/6, sau thời gian đi làm thuê cho sà lan chở cát, V. về nhà ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau để tiếp tục năn nỉ chị X. suy nghĩ lại nhưng bất thành.

Trong lúc tức giận, V. lấy dao đâm chị X. bị thương. Khi chị N.T.T. (39 tuổi, chị gái của X.) chạy đến can ngăn, V. tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến chị T. tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó vài giờ, V. được người dân phát hiện khi đang lẩn trốn với thương tích ở bụng.

Riêng, chị X. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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