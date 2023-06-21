Hà Nội: Nói dối đi công tác để cặp kè với nhân tình, chồng bị vợ 'úp sọt', đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen?

Tin nóng 21/06/2023 08:53

Ngày 21/6, trên mạng xã hội xôn xao clip về việc một người phụ nữ có hành vi dùng mũ bảo hiểm, liên tục đập vào kính một chiếc ô tô, nghi là đánh ghen.

Theo thông tin từ Dân Trí, công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang làm rõ sự việc nghi đánh ghen, xảy ra trên địa bàn vào chiều 20/6.

Cụ thể, người đăng tải clip cho hay, chủ ô tô đã nói dối vợ là đi công tác nhưng thực chất là đi với bồ, khi đang đi cùng bồ trên đường, bị chị vợ phát hiện và dùng mũ bảo hiểm đập phá kính xe. Sau đó chị vợ còn chui cả vào trong ô tô để đánh ghen.

Theo như hình ảnh được cắt từ clip, khi chị vợ dùng chiếc mũ bảo hiểm từ người dân, liên tục đập vào phần kính ô tô, xung quanh mọi người hô hào cổ vũ, ủng hộ chị này đánh ghen.

Trước đó, vào tháng 10/2022, MXH cũng từng xôn xao đoạn clip người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn rách tai cô gái trẻ khi phát hiện chồng đi cùng người khác.

Hà Nội: Nói dối đi công tác để cặp kè với nhân tình, chồng bị vợ 'úp sọt', đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen? - Ảnh 1
Hình ảnh người phụ nữ dùng mũ bảo hiểm đập vào kính xe ô tô nghi đánh ghen - Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, theo VTC News, ngày 24/10/2022, Công an thị trấn Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc đánh ghen, cắn rách tai một cô gái, người phụ nữ gây án đến công an trình diện vào tối 23/10.

Chị này tên là N.N.H. (30 tuổi, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh). Chị H. nói, thời gian này gia đình đang xảy ra mâu thuẫn tình cảm khi chị nghi ngờ chồng có bồ.

Cụ thể, chiều 22/10, khi đi siêu thị thì chị vô tình phát hiện ra chồng đang chở 1 cô gái trẻ. Bộc phát sự tức tối, chị đã đạp vỡ kính trước và lao vào xe, xô xát với cô gái trẻ ngồi bên trong. Cô gái này bị cắn rách một phần tai bên trái.

Hà Nội: Nói dối đi công tác để cặp kè với nhân tình, chồng bị vợ 'úp sọt', đập vỡ kính ô tô rồi chui vào đánh ghen? - Ảnh 2
Người phụ nữ đạp vỡ kính ô tô, cắn rách tai cô gái trẻ trong clip gây bão mạng ở Thanh Hóa cách đây không lâu - Ảnh: VTC News

Quay trở lại vụ việc nghi đánh ghen ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, sáng ngày 21/6, chia sẻ với Dân Trí, lãnh đạo Công an phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) xác nhận, vào chiều qua (20/6), công an phường có nhận được tin báo từ người dân về một vụ xô xát tại đường Trung Thư thuộc địa bàn quản lý của phường.

"Sau  khi nhận được thông tin, đơn vị cử cán bộ ra hiện trường để xác minh, làm rõ. Tuy nhiên khi tới nơi thì mọi người đã giải tán, chiếc ô tô và những người trong clip không còn ở hiện trường", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo chỉ huy Công an phường Trung Văn, mạng xã hội nói rằng đây là sự việc đánh ghen, tuy nhiên cơ quan công an chưa thể khẳng định bản chất sự việc. 

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

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