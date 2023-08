Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh N.V.R (SN 1984) và vợ là chị B.T.L (SN 1980) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, anh R. đánh vợ khiến chị L. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị L. không qua khỏi.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, ngày 21/6, ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường Văn Đức, TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết: "Vào trưa cùng ngày, trên địa bàn Khu dân cư Vĩnh Đại 1 thuộc phường chúng tôi xảy ra sự việc đau lòng, chồng đánh vợ tử vong. Hiện tại nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an cùng lực lượng chức năng làm rõ".

"Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường; đồng thời cấp báo về Công an TP. Chí Linh, cơ quan chuyên môn cấp trên và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương. Hiện tại, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm; còn anh R. đã được lực lượng chức năng đưa đi", Chủ tịch UBND phường Văn Đức nói.

Nạn nhân - chị L. nguyên quán tại tỉnh Phú Thọ, lấy chồng rồi chuyển về sinh sống tại Khu dân cư Vĩnh Đại 1 (phường Văn Đức). Vợ chồng này có 2 người con chung. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.