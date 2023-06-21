Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình: Vợ bị chồng đánh đến tử vong, bỏ lại 2 con thơ

Tin nóng 21/06/2023 16:45

Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh N.V.R (SN 1984) và vợ là chị B.T.L (SN 1980) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, ngày 21/6, ông Dương Văn Chiên - Chủ tịch UBND phường Văn Đức, TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết: "Vào trưa cùng ngày, trên địa bàn Khu dân cư Vĩnh Đại 1 thuộc phường chúng tôi xảy ra sự việc đau lòng, chồng đánh vợ tử vong. Hiện tại nguyên nhân sự việc đang được cơ quan công an cùng lực lượng chức năng làm rõ".

Thông tin ban đầu được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, anh N.V.R (SN 1984) và vợ là chị B.T.L (SN 1980) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, anh R. đánh vợ khiến chị L. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị L. không qua khỏi.

"Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền đã chỉ đạo Công an phường nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường; đồng thời cấp báo về Công an TP. Chí Linh, cơ quan chuyên môn cấp trên và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương. Hiện tại, cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường tổ chức khám nghiệm; còn anh R. đã được lực lượng chức năng đưa đi", Chủ tịch UBND phường Văn Đức nói. 

Nạn nhân - chị L. nguyên quán tại tỉnh Phú Thọ, lấy chồng rồi chuyển về sinh sống tại Khu dân cư Vĩnh Đại 1 (phường Văn Đức). Vợ chồng này có 2 người con chung. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình: Vợ bị chồng đánh đến tử vong, bỏ lại 2 con thơ - Ảnh 1
Anh R. đánh vợ khiến chị L. bị thương và được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP. Chí Linh. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị L. không qua khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Trong cùng ngày 21/6, theo nguồn tin từ Dân Việt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đang trong quá trình làm rõ vụ việc vợ chồng xô xát khiến 1 người tử vong. Cụ thể, khi ngăn cản vợ chồng của em gái cự cãi, chị vợ đã bị em rể đâm tử vong tại chỗ.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng nhận định, năm 2016, L.H.V (38 tuổi, ngụ Cái Răng, TP.Cần Thơ) và chị N.T.X (32 tuổi, ngụ phường Tân Xuyên, TP.Cà Mau) kết hôn và có với nhau một đứa con 6 tuổi. Thời gian gần đây hai người có mâu thuẫn nên chị X đòi ly hôn, nhưng V không đồng ý.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ báo Giao Thông, tối 19/6, sau thời gian đi làm thuê cho sà lan chở cát, V. về nhà ở phường Tân Xuyên, TP Cà Mau để tiếp tục năn nỉ chị X. suy nghĩ lại nhưng bất thành.

Trong lúc tức giận, V. lấy dao đâm chị X. bị thương. Khi chị N.T.T. (39 tuổi, chị gái của X.) chạy đến can ngăn, V. tiếp tục đâm nhiều nhát vào người khiến chị T. tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó vài giờ, V. được người dân phát hiện khi đang lẩn trốn với thương tích ở bụng.

Riêng, chị X. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Vợ đòi ly hôn, chồng cầm dao hành hung, chị vợ vào can ngăn bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ

Vợ đòi ly hôn, chồng cầm dao hành hung, chị vợ vào can ngăn bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang làm rõ vụ việc em rể đâm tử vong chị vợ khi can ngăn hai vợ chồng xô xát.

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