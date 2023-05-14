Sáng 14/5, người dân phường Lê Lợi (Kon Tum) phát hiện một thi thể người đàn ông (chưa rõ danh tính) chết nổi trong tư thế nằm sấp trên suối Hnor.
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Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 6 giờ ngày 14/5, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa rõ danh tính) trôi trên suối Hnor, đoạn chân cầu Hnor, thuộc P.Lê Lợi (TP.Kon Tum, Kon Tum).
Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem trên cầu Hnor khiến phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.
Ngay ngay nhận tin báo, lực lượng Công an và dân quân tự vệ của phường có mặt bảo vệ hiện trường, yêu cầu người dân không tập trung trên cầu ảnh hưởng tới giao thông, đồng thời báo cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công lý, ngày 21/4, theo thông tin từ chính quyền xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), người dân vừa phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới chân cầu Rạng. Bước đầu xác định nạn nhân là công dân xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.