Sáng 14/5, người dân phường Lê Lợi (Kon Tum) phát hiện một thi thể người đàn ông (chưa rõ danh tính) chết nổi trong tư thế nằm sấp trên suối Hnor.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, khoảng 6 giờ ngày 14/5, người dân địa phương phát hiện thi thể một người đàn ông (chưa rõ danh tính) trôi trên suối Hnor, đoạn chân cầu Hnor, thuộc P.Lê Lợi (TP.Kon Tum, Kon Tum).

Nơi phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: Báo Thanh niên

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem trên cầu Hnor khiến phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn.

Ngay ngay nhận tin báo, lực lượng Công an và dân quân tự vệ của phường có mặt bảo vệ hiện trường, yêu cầu người dân không tập trung trên cầu ảnh hưởng tới giao thông, đồng thời báo cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực cầu Hnor khiến giao thông bị cản trở - Ảnh: Báo Thanh niên

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Công lý, ngày 21/4, theo thông tin từ chính quyền xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương (Nghệ An), người dân vừa phát hiện thi thể 1 người đàn ông dưới chân cầu Rạng. Bước đầu xác định nạn nhân là công dân xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương.

Thi thể người đàn ông được phát hiện ở khu vực phía dưới cầu Rạng - Ảnh: Báo Công lý

Phát hiện kinh hoàng: Thi thể phân hủy trơ xương nằm trên võng trong căn nhà hoang Chiều 10/5, Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi một thi thể nằm trên võng trong căn nhà hoang đang phân hủy, một số bộ phận bị trơ xương.

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