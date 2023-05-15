Rùng mình: Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tư thế treo cổ

Đời sống 15/05/2023 11:28

Ngày 15/5, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), đang làm rõ nguyên nhân nữ nhân viên massage cùng người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h30 ngày 13/5, người dân ở tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang phát hiện chị N.T.D. (26 tuổi, ở xã Bản Nhùng, xã Bản Nhùng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà thuê trọ ở thị trấn Vinh Quang.

Rùng mình: Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Phát hiện chị N.T.D. (26 tuổi, ở xã Bản Nhùng, xã Bản Nhùng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà thuê trọ - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, người dân ở xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, cũng phát hiện anh L.V.C., (ở xã Ngàm Đăng Vài) tử vong trong tư thế treo cổ.

Rùng mình: Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong tư thế treo cổ - Ảnh 2
Phát hiện anh L.V.C., (ở xã Ngàm Đăng Vài) tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VietNamNet, anh C. đã có vợ và 3 con. Anh này thường xuyên xuống thị trấn Vinh Quang làm ăn. Còn chị D. là nhân viên một quán massage ở thị trấn Vinh Quang.

Trước khi xảy ra sự việc, Ch. được cho là có mối quan hệ tình ái trước đó với N.T.D .

Hiện guyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp tục làm rõ.

Tá hoả phát hiện đôi nam nữ tử vong trong tử thế treo cổ ở Hà Giang

Tá hoả phát hiện đôi nam nữ tử vong trong tử thế treo cổ ở Hà Giang

Người dân bất ngờ phát hiện đôi nam nữ tử vong ở 2 xã khác nhau trong cùng một thời điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   nu nhan vien massage treo co tu tu quan he tinh ai

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 45 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 45 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 45 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới