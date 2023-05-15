Ngày 15/5, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang), đang làm rõ nguyên nhân nữ nhân viên massage cùng người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 18h30 ngày 13/5, người dân ở tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang phát hiện chị N.T.D. (26 tuổi, ở xã Bản Nhùng, xã Bản Nhùng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà thuê trọ ở thị trấn Vinh Quang.

Phát hiện chị N.T.D. (26 tuổi, ở xã Bản Nhùng, xã Bản Nhùng) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà thuê trọ - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, người dân ở xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì, cũng phát hiện anh L.V.C., (ở xã Ngàm Đăng Vài) tử vong trong tư thế treo cổ.

Phát hiện anh L.V.C., (ở xã Ngàm Đăng Vài) tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo nguồn tin từ VietNamNet, anh C. đã có vợ và 3 con. Anh này thường xuyên xuống thị trấn Vinh Quang làm ăn. Còn chị D. là nhân viên một quán massage ở thị trấn Vinh Quang.

Trước khi xảy ra sự việc, Ch. được cho là có mối quan hệ tình ái trước đó với N.T.D .

Hiện guyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp tục làm rõ.

Tá hoả phát hiện đôi nam nữ tử vong trong tử thế treo cổ ở Hà Giang Người dân bất ngờ phát hiện đôi nam nữ tử vong ở 2 xã khác nhau trong cùng một thời điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-phat-hien-thi-the-oi-nam-nu-trong-tu-the-treo-co-582061.html