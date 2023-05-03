Thanh Hoá: Nghi án gã đàn ông đánh đập tàn nhẫn tình nhân rồi treo cổ tự tử

Đời sống 03/05/2023 08:14

Hậu quả, chị D. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan công an đang điều tra nghi án người đàn ông dùng hung khí gây thương tích cho người tình rồi treo cổ tự tử xảy ra tại huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá).

Thông tin ban đầu được biết, vào 16h phút ngày 1/5 tại thôn Chiềng (xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), Lê Văn T. (SN 1980, trú thôn Bùi, xã Cẩm Thạch) đã dùng hung khí đập vào đầu chị P.T.D. (SN 1985, trú xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy). Hậu quả, chị D. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 

Thanh Hoá: Nghi án gã đàn ông đánh đập tàn nhẫn tình nhân rồi treo cổ tự tử - Ảnh 1
Hậu quả, chị D. bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Zingnews, ngay sau đó, nghi phạm T. về căn nhà đang thuê trọ tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, treo cổ tự tử.

Chị D. từ xã Cẩm Lương đến thuê nhà tại thôn Chiềng, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy để kinh doanh. Nguyên nhân sự việc trên có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

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