Do mâu thuẫn với một ngư dân khác trong quá trình đánh bắt cá, hai cha con đã dùng mái chèo đánh vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, chiều 28/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo N.V.P. (64 tuổi) và N.V.Đ. (29 tuổi, cùng trú tại xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người quy định tại điểm n, khoản 1, điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hai bị cáo là hai cha con.

Hai cha con bị cáo trên tòa - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 30/5/2022, tại vùng biển thuộc xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên), do mâu thuẫn phát sinh khi thuyền của N.V.P. vướng vào lưới của ông T.V.T. (54 tuổi, trú xã Yên Hòa) trong quá trình đánh bắt cá nên N.V.P. cùng con trai N.V.Đ. đã điều khiển thuyền đâm vào thuyền của ông T.

Sau đó, ha cha con N.V.P. đã dùng mái chèo và gậy gỗ đánh vào vùng đầu của ông T. khiến nạn nhân rơi xuống biển.

Do bị đánh chấn thương so não nên khi rơi xuống biển nạn nhân bất tỉnh, P. và Đ. đã vớt ông T. lên trên thuyền để sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chiều 28/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử hai cha con về tội 'Giết người' - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Thông tin từ Báo Hà Tĩnh, ngày 10/6/2022, N.V.P. và N.V.Đ. đã đến Công an huyện Cẩm Xuyên đầu thú. Theo kết luận giám định, ông T.V.T. bị chấn thương sọ não, tử vong do ngạt.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo N.V.P. 16 năm tù và N.V.Đ. 15 năm tù về tội “Giết người”.

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