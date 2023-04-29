Phiên tòa được mở ra theo đơn kháng cáo của luật sư Nguyễn Ánh Thơm (bảo vệ cho bị hại) yêu cầu cấp phúc thẩm thay đổi tội danh đối với Thái, xem xét lại thẩm quyền giải quyết vụ án của tòa Gia đình và người chưa thành niên. Đồng thời, tòa còn xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do mức án tử hình là "quá nặng". Tuy nhiên, bất ngờ hôm 20/4, từ trại tạm giam, Trang viết đơn xin rút kháng cáo vì "thấy áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân".

Phía bị hại kháng cáo, đề nghị hủy án sơ thẩm để truy cứu Thái vai trò đồng phạm với Trang về tội giết người. Trang kháng cáo xin được có cơ hội sống.

Ghi nhận tại toà, trước đó, phiên toà xét xử sơ thẩm ngày 25/11/2022, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trang về tội giết người, ba năm tù về tội hành hạ người khác; tổng hợp hình phạt là tử hình. Thái lãnh ba năm tù về tội hành hạ người khác, năm năm tù về tội che giấu tội phạm; tổng hợp hình phạt là tám năm tù.

Trong phần tranh luận, đại diện VKS cho biết căn cứ vào hồ sơ vụ án, kết luận giám định và kết quả thẩm tra đối với giám định viên cho thấy ngày 22/12/2021 (ngày bé VA mất), Thái không có mặt tại nhà và qua trích xuất camera cho thấy khi phát hiện Trang đánh bé VA thì Thái đã gọi điện thoại cho Trang.

Điều này là phù hợp với lịch sử cuộc gọi, phù hợp với diễn biến sự việc (Thái sau đó sơ cứu, đưa con đi cấp cứu), qua đó thể hiện Thái không cố ý cùng Trang thực hiện hành vi phạm tội.

Việc Thái xóa dữ liệu camera cũng không cấu thành đồng phạm tội giết người do không có sự hứa hẹn trước. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội che giấu tội phạm.

Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại.

Tuy nhiên, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại phân tích: Trang và Thái đã thống nhất về mặt ý chí trong việc bạo hành bé VA và lỗi ở đây là lỗi cố ý, thể hiện qua việc cùng nhau đánh bé VA trong thời gian dài.

Luật sư cũng nêu rằng không chỉ dựa vào đỉnh điểm bạo hành là ngày bé VA mất, mà phải xem xét cả chuỗi hành vi xuyên suốt của Thái dẫn đến cái chết của con mình. Hành vi của Thái thỏa mãn cả về ý chí chủ quan và hành vi khách quan, đã đủ yếu tố cấu thành vai trò đồng phạm về tội giết người.

Luật sư nêu rằng không chỉ dựa vào đỉnh điểm bạo hành là ngày bé VA mất, mà phải xem xét cả chuỗi hành vi xuyên suốt của Thái dẫn đến cái chết của con mình - Ảnh: Minh Thư

Lời khai của Thái tại phiên xét xử phúc thẩm

Thái khai rằng từ tháng 10/2020 cho đến khi xảy ra chuyện, Trang không đánh đập VA, vẫn thay Thái đi họp phụ huynh cho bé.

Tuy nhiên, các bút lục ghi lời khai của Thái tại cơ quan điều tra mà HĐXX công bố tại phiên tòa lại cho thấy Thái thấy Trang đánh bé VA nhưng không thấy đánh vào đầu. Đặc biệt, ngày 11/12/2020, Thái thấy bé VA đi ra từ nhà vệ sinh, đầu chảy máu... Thái thường xuyên thấy Trang đánh bé VA khi bé còn vết thương cũ...

HĐXX cho rằng lẽ ra bị cáo phải yêu thương, chăm sóc con vì bé gái còn nhỏ, thiếu tình cảm của mẹ nhưng Thái lại bỏ mặc, thậm chí cùng Trang đánh đập con.

Trả lời HĐXX, Thái khai nhận sự việc diễn ra đã quá lâu, bị cáo không muốn và cũng không nhớ về những ký ức cũ, không dám nghĩ lại những sự việc trong khoảng thời gian đó mình đã làm. Đồng thời, Thái cũng cho biết không biết bản thân khi đó nghĩ gì mà lại hành động như vậy.

Thái nhận trách nhiệm đối với cái chết của bé VA khi đã không quan tâm, chăm sóc con. Tuy nhiên, Thái trình bày rằng “không biết, không lường trước và cũng không mong muốn con mình chết”.

Thái khai rằng do dịch bệnh và giảm thu nhập nên bị cáo bị áp lực về tiền bạc và có nhận thức sai lầm. Tuy nhiên, HĐXX đánh giá rằng “Thái học thức rất cao, từng đi du học nước ngoài, lương mỗi tháng 50 triệu đồng nên bị cáo nói áp lực tiền bạc là ngụy biện”.

Nói lời sau cùng, Thái cho biết sau hơn 1,5 năm bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức rất rõ sai phạm của mình, cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Việc làm này đã ảnh hưởng đến gia đình và gây bức xúc trong xã hội. Bị cáo cũng xin lỗi vợ cũ và chỉ mong cố gắng thật nhiều để chấp hành bản án, sớm trở về để thành người có ích cho xã hội.