Đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do bị cáo này tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang.

Sáng 28-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ bé VA (8 tuổi) bị bạo hành dẫn đến tử vong.

Vụ này Nguyễn Kim Trung Thái không kháng cáo sau phiên toà sơ thẩm nhưng đại diện của bị hại đã kháng cáo đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên bị cáo Thái đồng phạm về tội giết người.

Đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, do bị cáo này tự nguyện rút đơn kháng cáo nên HĐXX đã đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trang.

HĐXX cho biết, do vụ án có tính chất phức tạp nên HĐXX quyết định sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 9 giờ ngày 10-5. Riêng bị cáo Trang do rút đơn kháng cáo nên không cần trích xuất vào ngày tuyên án.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Thái cho biết có trách nhiệm đối với cái chết của con ruột mình khi đã không quan tâm, chăm sóc con. Đồng thời, Thái khai không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của bị hại vì bị cáo này không biết, không lường trước và cũng không mong muốn con mình chết.

Ảnh: Minh Thư

Nói lời sau cùng, bị cáo Thái cho biết sau hơn 1,5 năm tạm giam bị cáo đã nhận thức rất rõ sai phạm của mình, cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Việc làm này đã ảnh hưởng đến gia đình và gây bức xúc xã hội. Bị cáo cũng xin lỗi vợ cũ và chỉ mong cố gắng thật nhiều để chấp hành bản án, sớm trở về để thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, trong phần tranh luận đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên xử không chấp nhận kháng cáo của bị hại về việc chuyển tội danh đối với Thái sang tội giết người.

Còn LS bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cho biết bị cáo Thái nhiều lần đồng tình, không hề can ngăn, ngăn cản Trang đánh con ruột của mình. LS cho rằng không chỉ dựa vào đỉnh bạo hành ngày 22-12-2021 (ngày dẫn đến cái chết của bé V.A) mà là xem xét một chuỗi hành vi xuyên suốt của bị cáo Thái dẫn đến cái chết của con mình.

Hành vi của bị cáo Thái đã đủ yếu tố cấu thành đồng phạm về tội giết người, thoả mãn cả về ý chí chủ quan và hành vi khách quan.

VKS đề nghị bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái Đại diện VKS phát biểu quan điểm về vụ án, đề nghị bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Thái.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ngay-1052023-se-tuyen-an-phuc-tham-vu-bao-hanh-be-gai-8-tuoi-577174.html