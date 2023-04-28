'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi

Tin nóng 28/04/2023 08:20

7g30 phiên tòa mới bắt đầu xét xử nhưng từ sớm, người dân đã có mặt xung quanh TAND cấp cao với mong muốn được theo dõi phiên xét xử.

Sáng nay 28/4, TAND cấp cao TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Nguyễn Võ Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Kim Trung Thái (38 tuổi) hành hạ bé V.A tử vong trong một chung cư ở Bình Thạnh.

7g30 phiên tòa mới bắt đầu xét xử nhưng từ sớm, người dân đã có mặt xung quanh TAND cấp cao với mong muốn được theo dõi phiên xét xử. Chia sẻ với Phụ nữ TP.HCM, cô Bích Liên (ngụ quận 4) cho biết đã xuất phát từ nhà lúc 5 giờ sáng di chuyển đến tòa, bày tỏ mong đợi sẽ có bản án thích đáng hơn dành cho bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Cô chia sẻ thêm bản thân cảm thấy phẫn nộ trước những hành vi hành hạ bé dã man của cả Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại tòa sáng 28/4 - Ảnh: báo Phụ nữ TP.HCM

Để đảm bảo trật tự, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bố trí khá đông lực lượng bảo vệ canh giữ phía trước cổng tòa.

Phiên tòa thúc phẩm lần này do thẩm phán Hoàng Minh Thịnh làm chủ tọa, sẽ triệu tập 5 người làm chứng và 2 giám định viên. Các nhân chứng được triệu tập trong phiên xét xử phúc thẩm bao gồm người giúp việc, hàng xóm, bảo vệ chung cư, giáo viên và 2 giám định viên pháp y thuộc Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TPHCM. Trước đó, những người này từng được triệu tập tại phiên sơ thẩm nhưng chỉ có bảo vệ có mặt.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 2
Cô Bích Liên (quận 4) đi từ 5 giờ sáng để đến tham dự phiên tòa - Ảnh: Minh Thư

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trước ngày xét xử phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Do đó, trong phiên tòa sáng nay, HĐXX chỉ xem xét kháng cáo của phía luật sự bảo vệ quyền lợi cho bị hại dưới 18 tuổi là bé V.A với nội dung đề nghị hủy án sơ thẩm, điều tra Nguyễn Kim Trung Thái (cha bé V.A) về tội Giết người với vai trò đồng phạm của Trang.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 3
Nhiều người xót thương cho số phận bé V.A đã in hình bé trên ngực áo - Ảnh: Tiền Phong

Bởi với mức hình phạt 8 năm tù về 2 tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm mà tòa sơ thẩm tuyên cho Nguyễn Kim Trung Thái được phía luật sư bé V.A cho rằng còn quá nhẹ, chưa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật và không đúng với bản chất hành vi phạm tội.

'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 4
'Dì ghẻ' Nguyễn Võ Quỳnh Trang phờ phạc, liên tục cúi mặt tại phiên xét xử phúc thẩm, người dân cầm bảng đòi công bằng cho bé gái 8 tuổi - Ảnh 5
An ninh thắt chặt trước giờ diễn ra phiên toà - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trong phiên sơ thẩm vào ngày 25/11/2022, sau khi cân nhắc hành động phạm tội đê hèn, dã man, có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên mức phạt cao nhất là tử hình cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì tội giết người và tội hành hạ người khác.

Còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái do thể hiện sự vô trách nhiệm không can ngăn mà còn tiếp tay để Trang đánh đập con gái và cố ý che giấu hành vi phạm tội của Trang, HĐXX cũng tuyên mức án 8 năm tù. Thời hạn tù của bị cáo Thái tính từ ngày 31/12/2021.

Cập nhật tại phiên toà phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi gằm mặt trước giờ xét xử

Cập nhật tại phiên toà phúc thẩm vụ bạo hành bé gái 8 tuổi: Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái cúi gằm mặt trước giờ xét xử

Theo cáo trạng, bị cáo Thái nhiều lần chứng kiến con gái mình bị đánh đập nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang la mắng, đánh đập và hành hạ bé V.A.

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